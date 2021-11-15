Samsung в 2022 году намеревается выпустить сразу 52 новые модели смартфонов

На 2022 год корейская компания Samsung запланировала выпуск 52 новых моделей смартфонов. Об этом сообщает Elec.

Всего Samsung рассчитывает в следующем году отгрузить 67 млн мобильных устройств этого типа. А начнется новый временной отрезок с выпуска флагманов Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Объемы производства этих гаджетов составят 14, 8 и 11 млн смартфонов соответственно.

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Кроме того, Samsung планирует выпустить 2,9 млн Galaxy Z Fold 4 и 6,9 млн Galaxy Z Flip 4. Эти складные смартфоны следующего поколения должны выйти во второй половине 2022 года.

Компания также произведет 4 млн Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 — модели, которые Samsung представила в нынешнем году.

А основная доля поставок придется на гаджеты среднего класса ― Galaxy A53, A33 и A13, такие смартфоны рассчитаны на рынки развивающихся стран. Планируется, что объем их продаж составит 23%. Всего компания собирается произвести 28 млн устройств Galaxy A53, 27 млн ― A13, 23 млн ― A33. Основную часть этих гаджетов компания планирует реализовать на индийском рынке.

Во втором квартале 2022 года Samsung начнет производство модели A73 5G, которая находится в верхнем сегменте среднего класса. Для этой продукции планы выпуска в течение года составляют 3,4 млн устройств.

Ранее сообщалось, что компания Samsung запатентовала новую разработку "два в одном": смартфон со съемным модулем, который превращается в браслет. В верхней части этого гаджета размещен специальный съемный блок с дисплеем во всю ширину корпуса телефона. Часть устройства отсоединяется, и образует так называемый "умный" браслет. Это решение может стать перспективным и экономически выгодным уже в ближайшем будущем.

Напомним, Samsung Electronics и LG Electronics работают над еще одним новым перспективным типом устройств под названием Cloud Top. Гаджет представляет из себя портативный Full HD экран размером 14,1 дюйма и позволяет превратить смартфон в персональный компьютер. Cloud Top сможет выполнять те же функции, что и ноутбук или ПК, если подключить его к сервису облачного гейминга или к облачным офисным приложениям.

При этом компания LG Electronics решила прекратить производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на таких секторах, как электромобили, другая техника и решения для бизнеса. Основные технологии, которые разработаны в течение двух десятилетий мобильного бизнеса LG, будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам.