Гаджеты 1 час назад

PlayStation останется в дефиците: Sony сократит производство консолей из-за нехватки чипов

Консоль нового поколения PlayStation 5 недавно стала самой быстро продаваемой консолью Sony, достигнув 10 миллионов реализованных штук в июле 2021 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Японская компания Sony планирует сократить количество произведенных игровых консолей PlaySation 5 на миллион единиц к марту 2022 года.

По данным издания Bloomberg, компания снизила свой предыдущий прогноз с 16 млн до 15 млн, из-за чего может не достичь цели в 14,8 млн проданных PS5 к марту 2022 года. Финансовый директор компании Хироки Тотоки сообщил инвесторам, что проблемы с логистикой и нехваткой комплектующих становятся все более серьезными для компании.

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При этом PlayStation5 уже стала самой быстро продаваемой консолью Sony, достигнув 10 млн реализованных штук в июле 2021 года. Однако с тех пор она отстает от темпов продаж своей предшественницы PlayStation4. Журналисты отмечают, что разочарование по поводу ограниченных запасов Sony растет как среди разработчиков, так и среди фанатов самой консоли.

Один из руководителей крупного японского издательства анонимно рассказал, что игроки, приобретавшие их игры на PlayStation, стали чаще покупать версии игр для ПК, а не для PlayStation 5. Производители ожидают, что PS5 будет оставаться в дефиците в течение 2022 года, отметив, что будет сложно произвести достаточно устройств для достижения отметки в 22,6 млн единиц в следующем фискальном году.

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Напомним, японская корпорация Sony в четверг, 28 октября, опубликовала финансовый отчет за третий квартал — с июля по сентябрь 2021 года. За этот период компания продала 3,3 млн игровых консолей PlayStation 5. Теперь общее число реализованных консолей составляет 13,4 млн.

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