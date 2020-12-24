Как мы в Delo.ua озаботились своим ментальным здоровьем и обратились к лекторам NaukRoom

Заместитель главного редактора Delo.ua Алексей Павлюк с марта 2020 года работает дома, где вместе с ним время целыми днями проводят также его жена и трое детей. Несмотря на легкий характер и оптимизм, уже к середине лета он начал замечать, что "как-то слишком много всего". Эта фразу позднее повторили несколько человек в редакции.

На фоне эпидемии коронавируса, постоянных карантинов и потока плохих новостей, которых в жизни журналистов еще больше, чем у кого-либо, как и многие другие, мы столкнулись со стрессом, эмоциональным выгоранием и постоянной тревогой. Опасения за свое здоровье и самочувствие своих близких, чувство неопределенности и другие страхи почти никого не обошли стороной.

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Вопрос ментального здоровья становился все актуальнее, напряжение сказывалось и на работе — как минимум, это мешало концентрации и продуктивности. Чтобы узнать, как с этим бороться и к концу эпидемии не сойти с ума, редакция Delo.ua в полном составе послушала лекцию о ментальном здоровье от образовательной платформы NaukRoom, которая около трех лет занимается корпоративным обучением здоровому образу жизни сотрудников многих украинских компаний.

Тренер платформы Нариман Дарвишев, практический психолог, сотрудник кафедры психодиагностики и клинической психологии КНУ имени Тараса Шевченко, познакомил нас з концепцией Well-being и со способами восстановления своего ментального здоровья. Рассказываем, что именно мы узнали.

Что такое концепция Well-being и зачем она нужна?

Well-being — это программа улучшения благосостояния сотрудников путем гармонизации физической и духовной жизни с целью повышения производительности труда. "Грубо говоря, это когда ты с радостью идешь на работу, кайфуешь на ней и с такой же радостью идешь домой", — уточняет основатель платформы Александр Чагаев.

По его словам, многие мировые компании уже давно вкладываются в оздоровление своего штата, поскольку это значительно поднимает их общую продуктивность. Руководство компании может поддерживать своих сотрудников с помощью:

• Актуализации их потребностей: лекции, семинары, опросники;

• Предоставления ресурсов: обучение, льготы;

• Поддержки и мотивации: соревнования, признание и поощрение.

Понять, что именно нужно работникам, можно задав им базовые вопросы: как они проводят досуг, что их беспокоит, что мотивирует, а что убивает интерес к работе?

Что такое ментальное здоровье и как понять, есть ли с ним проблемы?

Нариман Дарвишев подчеркивает, что Всемирная организация здоровья определяет ментальное здоровье, как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов. Поэтому нельзя рассматривать психическое здоровье как отсутствие неврозов, здесь важна также самоактуализация человека.

"Ответ, на вопрос самоактулизируется ли человек — это главная мигающая лампочка. Как он меняется, что открывает новое. Это не просто дрейфовать и бояться утонуть — это осознанное движение куда-то дальше", — отметил специалист.

Оценить свое состояние можно, честно ответив на вопрос, довольны ли вы своей жизнью, или же с помощью диагностического справочника DSM-5 или раздела F в международной классификации болезней МКБ-11. "Там можно узнать, есть ли у вас какие-либо тревожные симптомы, и понять, над чем нужно работать", — говорит Дарвишев.

По его словам, понятие нормы применимо не ко всем, поэтому необходимо адаптироваться, правильно оценивать свое состояние и прислушиваться к своим эмоциям.

Каковы критерии ментального здоровья?

Специалист приводит типологию американского психоаналитика Нэнси Мак-Вильямс. По ней с человеком все в порядке, если у него есть:

1. Способность любить.

2. Способность работать.

3. Способность играть.

4. Способность строить безопасные отношения.

5. Личностная независимость.

6. Интегрированность (постоянство себя).

7. Способность восстанавливаться после стресса.

8. Реалистичная и надежная самооценка.

9. Оформленная система ценностей.

10. Способность выносить накал эмоций.

11. Способность осознавать и анализировать собственные внутренние процессы и поведение.

12. Способность сознавать отдельность и инаковость других.

13. Вариативность и гибкость защитных механизмов.

14. Баланс инвестирования в себя и в окружение.

15. Желание жить.

16. Принятие того, что нельзя изменить.

Что будет, если игнорировать проблемы с ментальным здоровьем?

Игнорирование внутренних конфликтов приведет к гарантированному падению результативности, в частности к:

• прокрастинации — вечному откладыванию дел на потом;

• конфликтам — чаще всего пассивной агрессии;

• саботажу или самосаботажу — плохой работе;

• депрессии, которая сопровождается высокой утомляемостью и падением продуктивности;

• снижению когнитивных функций и креативности;

• к слишком "консервативным" решениям или наоборот очень рисковым, которые могут повлиять на компанию.

"Стоимость невылеченной депрессии огромна. Один из самых простых способов оздоровить экономику — это инвестировать в психотерапию депрессии в обществе. Люди будут более продуктивны, более здоровы и будут растить более здоровых и продуктивных детей", — приводит слова психотерапевта Марка Уиддоусона Дарвишев.

В то же время субъективное благополучие помогает лучше планировать свое время, эффективнее решать проблемы, критически мыслить и быть креативнее. Ментальное здоровье дарит человеку жизнестойкость: вовлеченность, контроль и принятие рисков.

Как не допустить ухудшения ментального здоровья?

Дарвишев говорит, что профилактика проблем с ментальным здоровьем заключается во внутренних изменениях в сочетании с внешними. Так, важно соблюдать здоровые личностные границы — в первую очередь чувствовать свои, выстраивать доверительные отношения с другими, но в то же время минимизировать токсичные контакты.

Необходимо также соблюдать баланс между потребностью в безопасности и потребность в самоактуализации, признать свои слабости и работать над ними, поддерживать физическую активность и вовремя утолять психологический голод — это в том числе получать новый опыт, признание окружающих и обрести определенность.

Как именно восстанавливается ментальное здоровье?

Если у человека уже есть проблемы, ресурсы жизнестойкости он может возобновить в два этапа: восстановление и самоактуализация. В рамках восстановления человек должен избавиться от источника стресса, снять напряжение и восстановить свои границы. Только потом есть смысл заняться самоактуализацией — найти способы сделать жизнь более интересной и осмысленной, сменить обстановку, развиваться.

Вектор направления есть: выводы редакции о лекции

В целом, по мнению редакции, вебинар если не дал в один миг разобраться в себе и своих проблемах, то точно наметил точки выхода из стрессового состояния. Как оказалось, часть сотрудников уже когда-либо искали информацию о ментальном здоровье, а лекция помогла систематизировать эти знания и понять, что с ними делать дальше.

По мнению журналистки Даши Нинько, хотелось бы услышать больше прикладной информации, впрочем, другие справедливо отметили, что ситуации у всех разные, а потому на общих лекциях важно скорее озвученное направление, в котором нужно двигаться, чем какая-либо конкретика.

"Мне вебинар дал понять, что далеко не все так просто, как бы мне того хотелось, и чтобы перейти в разряд well-being, придется заметно перестроить жизнь. Неприятно признавать, зато честно. Конечно, я шел слушать лекцию с ожиданием чуда и какой-то практической магии, лайфхаков что ли. Этого не произошло — но наверное, к лучшему. Поможет понять всю серьезность вопроса", — говорит замглавреда Алексей Павлюк.

Тренинг однозначно вызвал у редакции желание найти подход к своим проблемам, а не откладывать их решение — например, политобозреватель Саша Перемот очень хотел задать лектору вопросы о своих сложностях, но сдержался, предположив, что лучше их озвучивать в индивидуальном порядке. А вот Алексей в надежде форматировать мозг по заветам лектора начал ежедневно гулять по 5-8 километров. "Однако особой пользы голове и мыслям это не принесло — вопросов становилось все больше", — шутит он.

Как отметил главный редактор Delo.ua Андрей Лохматов, он давно задумывался над тем, чтобы протестировать редакцию на предмет психического здоровья каждого из сотрудников, и предложение от платформы NaukRoom было как никогда кстати. Сразу же после лекции Андрей создал в редакционном чате анонимный опрос — насколько каждый из сотрудников оценивает свое психоэмоциональное состояние по 10-бальной шкале. Большинство выбрало отметку 7, что не может не радовать, но заставляет задуматься, что еще есть, к чему стремиться.

"Важно, чтобы каждый сотрудник каждое утро просыпался с мыслью, что чувствует себя на "десяточку" и готов в бой. Конечно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, но в хорошей компании руководство обязано об этом хотя бы периодически заботиться. Если оно, конечно, хочет, чтобы его коллектив работал максимально эффективно", — отметил главред Delo.ua Андрей Лохматов.

Дополнительным приятным бонусом вебинара стало сплочение коллектива — сразу после него случилась довольно личная переписка в рабочем чате, которая объединила редакцию, подняла всем настроение и позволила эмоционально разрядиться. Наш вывод: такая практика — неплохое решение для ответственного бизнеса, которому важно, как чувствуют себя сотрудники. Сами же сотрудники после такого обучения действительно могут переосмыслить подходы к своего психическому здоровью и задуматься о его нормализации. Что точно принесет пользу всем — и сотрудникам, и компании в целом.

За более детальной информацией о том, какие еще могут возникнуть проблемы ментального здоровья у членов рабочего коллектива, какие расстройства может вызывать офисная работа и какие способы решения этих проблем могут быть, можно обратиться к образовательной платформе NaukRoom.