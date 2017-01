"Позитивная психология" заставляет тратить энергию на поиск возможностей, а не проблем — о книгах Селигмана и Чиксентмихайи

Я — "хранитель счастья" в компании. В минувшем году очень понравились книги Мартина Селигмана о позитивном мышлении — "В поисках счастья" и "Новая позитивная психология".

Также перечитал "Поток" — книгу еще одного представителя позитивной психологии Михая Чиксентмихайи (профессора психологии, автора популярной сегодня концепции "потока" — состояния, значительно повышающего креативность и производительность творческого труда — Delo.ua) и глубочайшую книгу Антуана Экзюпери о смысле жизни "Цитадель".

У Селигмана в "Новой позитивной психологии" зацепил коэффициент Лосады. Оказывается, если соотношение позитивных и негативных высказываний в компании менее 3:1, то такая компания, как правило, не успешна. Там вся энергия уходит на поиск проблем, а не возможностей. И постоянная критика забирает очень много энергии у всех.

Но также плохо, если позитива слишком много — более 12:1. В этом случае у компании нет критического взгляда на ситуацию.

Самая лучшая пропорция — 6-7 позитивных высказывания к одному негативному. Такие компании, по исследованиям, наиболее успешны.

Мартин Селигман — американский психолог, основоположник позитивной психологии. Директор Центра позитивной психологии в Университете Пенсильвании.

Позитивная психология изучает те черты характера и особенности человеческого поведения, которые характерны для удовлетворенных, счастливых людей, не обремененных психическими нарушениям

Исследования психологов под руководством Мартина Селигмана позволяют лучше понять такие феномены, как счастье, позитивное мышление, оптимизм и удовлетворенность жизнью.

Тест Мартина Селигмана на уровень оптимизма — пессимизма.

