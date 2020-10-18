Путешествовать во времени можно, но бессмысленно, — исследование

24 сентября 2020 года стал тем выдающимся днем, когда ученые наконец-то бросили заниматься заражением людей коронавирусом и разработкой чипов для создания цифрового фашизма и занялись чем-то полезным: рассмотрели математическую возможность существования путешествий во времени.

Занялся этим студент четвертого курса бакалавриата австралийского Университета Квинсленда (в скобках на сайте учебного заведения указано — с отличием) Жермен Тобар. Помогает молодому таланту доктор Фабио Коста.

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"Я задавался вопросом, возможно ли путешествие во времени математически?" — говорит Тобар.

Вот что важно понимать. Согласно доминирующей физической парадигме, системы развиваются в соответствии с законами динамики, а состояние сейчас определяет всю историю системы.

В уравнениях Общей теории относительности Эйнштейна, которые описывают взаимосвязь между геометрией пространства-времени и массой-энергией, существуют решения, содержащие замкнутые времяподобные кривые. События на такой кривой сами по себе, как в прошлом, так и в будущем.

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То есть, две серьезные теории как бы противоречат друг другу. А у нас достаточно доказательств, чтобы признавать и ту, и другую. То есть, с теориями все нормально. Просто существует некая общая динамика.

Исследователи рассмотрели N областей пространства-времени, в которых агенты могут выполнять произвольные операции. В частности, цитируя саму работу "Обратимая динамика с замкнутыми временными кривыми и свободой выбора" "наблюдать состояние, пришедшее из прошлого региона и готовить состояние для отправки в будущее. Ключевое предположение состоит в том, что действия агентов в регионах не зависят от соответствующей динамики, определяющей внешний вид регионов. Другими словами, агенты сохраняют за собой "свободу выбора" для выполнения произвольных операций. Однако динамика системы вместе с геометрией пространства-времени ограничивает поведение системы за пределами регионов".

Попробую перевести это на человеческий язык.

Если вы прыгаете в прошлое, чтобы убить Гитлера, то в будущем, из которого вы отправились, Гитлера уже нет, следовательно вам незачем прыгать.

В Эвереттовской интерпретации квантовой механики, в общем-то, никакого противоречия нет. Прыгая в прошлое вы создаете новое прошлое, и даже если получится вернуться в будущее, это будет будущее, отличающееся от вашего варианта. Можете посмотреть, как вы-из-другого-измерения проживает жизнь, не испорченную желанием убить Гитлера.

Уравнения Тобара-Коста построены в рамках копенгагенской интерпретации. Она кажется куда более скучной, мешая нам "каждым шагом создавать Вселенные", но именно в рамках копенгагенской интерпретации, которая гласит, что мы видим только внешние макропроявления элементарных частиц, появился кот Шредингера и прочие коллапсы волновых функций.

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Кодекс путешественника во времени

Можно ли путешествовать во времени в нашей Вселенной, где вроде как прошлое не меняется постоянно (хотя может нам перезаписывают память?) не создавая бесконечные отражения, как в "Хрониках Амбера"?

Не приведет ли это к парадоксу, что у вас исчезнет причина для путешествия?

Выводы достаточно любопытны.

"Мы разработали характеристику детерминированных процессов в присутствии ЗВП (замкнутой времяподобной петли) для произвольного числа локализованных регионов. Наши доказательства продемонстировали, что нетривиальное путешествие во времени между несколькими регионами согласуется с отсутствием логического парадокса до тех пор, пока выходы всех регионов, кроме двух, фиксированы, возможна только односторонняя передача сигналов", — говорится в исследовании.

"Вы можете путешествовать во времени, но вы не можете сделать ничего, что могло бы вызвать парадокс", — объясняет Фабио Коста.

Тобар говорит: "Это будет означать, что, независимо от ваших действий, событие произойдет, что даст вашему более молодому "я" вернуться и остановить ее. Как бы вы ни пытались создать парадокс, события всегда будут подстраиваться под себя, чтобы избежать противоречий". При этом, уточняет Тобар, путешествия без времени со свободной волей логически возможны в нашей Вселенной без каких-либо парадоксов.

То есть, возвращаясь к несчастному Гитлеру, которому точно не выжить в этом тексте, вы прыгнете в прошлое, но не сможете убить Гитлера или сами станете Гитлером или поможете кому-то еще стать Гитлером, и никак не расскажете об этом своей версии из будущего перед путешествием в прошлое. Каким образом мироздание будет защищаться от парадоксов, ученые не объясняют, но у него достаточно много вариантов.

Нельзя сказать, что мысль новая. В сериале "Доктор Кто", который идет по BBC с перерывами с 1963 года, к примеру существуют "узловые точки", менять которые либо нельзя, либо не получится.

О том, почему все это невозможно, не имеет значения, никак не поможет, расскажут настоящие физики.

Мы же попробуем избавиться от оков реальности и технологий и пофантазируем, что дают ограничения, которые устанавливает данное исследование.

То, что путешествия во времени бессмысленны и ничего не меняют, многое значит для двух ключевых индустрий: исследовательской и развлекательной. Причем, можно легко менять их местами, так как развлекаться люди любят куда больше, чем познавать мир.

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Если удастся убедить мироздание, что вы не собираетесь ему вредить, и прошлое для вас не превратится в очередную часть "Пункта назначения" (потому что самый простой для Вселенной способ решить парадокс — избавиться от его носителя, то есть, путешественника во времени, то есть — вас), там можно неплохо поразвлечься.

Если же континуум решает вопросы как-то по-доброму, к примеру, просто не продает вам билет на поезд к Гитлеру или перемещает вас в глубокие джунгли к очень доброму племени, которое предоставит все необходимое для трехмесячного путешествия к ближайшему аэропорту в 1945 году, в прошлое и вовсе может выстроиться очередь, даже если вернуться не выйдет.

К примеру, все поклонники Советского Союза смогут лично поучаствовать в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Достаточно талантливый двойник Элвиса займет его место, чтобы быть похороненным в Грейсленде или покинуть здание (но помните, что и вас в этом случае может устранить более удачливый конкурент).

Возвращение в свое время логика работы квинслендских ученых не запрещает. Главное не пытаться вернуться до того, как вы начали путешествие обратно во времени. Также мироздание помешает вам пообщаться с собой (или связанными с вами людьми) до того, как вы прыгнете обратно во времени.

По сути, уравнения Тобара-Коста составляют собой основу для морально-этического свода путешественника во времени: не пытайся ничего менять (а то, возможно, умрешь), не пытайся связаться с собой (а то, возможно, умрешь), не пытайся вернуться в будущее до своего прыжка (а то, ну вы поняли). И, надеюсь, смогут породить множество интересных научно-фантастических произведений.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua