Как Тони Старк: украинцы смогут создать лекарство в виртуальной реальности

Фармакология — отрасль наукоемкая. Создание лекарственных препаратов требует как современного оборудования, так и глубоких знаний, особенно если речь идет о создании собственных молекул действующего вещества. Для того, чтобы конкурировать на мировом рынке, особенно таком технологичном, как фармакология, Украине необходимо развивать науку и вкладываться в ее популяризацию.

Поэтому фармгигант "Фармак" создал интерактивный мобильный музей, который уже в ближайшее время посетит крупнейшие украинские города.

Корреспондент Delo.ua побывал на открытии, создал лекарственный препарат и показал посредственное знание человеческой анатомии.

Виртуальные молекулы

Главный экспонат музея максимально интерактивен. Это виртуальный симулятор создания лекарственного препарата. Оборудование, говорят в компании, выглядит практически как в реальности. Процесс, конечно, упрощен: чтобы пройти его в реальности нужны дни, а то и недели. Но на то виртуальная реальность и нужна, чтобы показать основные этапы процесса, оставив в стороне скучные моменты (вроде центрифугирования, которое длится явно дольше нескольких десятков секунд).

VR-шлем, джойстики — и вы в виртуальном мире, где молекулы можно брать руками и швыряться ими в открытый люк биореактора.

"Игровая зона" музея. Фото: "Фармак"

Собственно, с этого и начинаем — налюбовавшись летающими вокруг созвездиями химических соединений, хватаем бензиламин, метилйод и изоникотиновую кислоту, после чего играем в Майкла Джордана: бросаем их в чан, где происходит синтез. Дальше сияющая цветная жидкость переливается по прозрачным трубам — и у вас в руке готовая молекула амизона, которую нужно смешать с монокристаллической целлюлозой, моногидратом лактозы и раствором повидона. Сушка, контроль качества. И продолжаем "нанизывать" на препарат различные компоненты. Стеарат кальция, кроскармеллоза натрия. Контроль качества.

Спрессовали таблетку, покрыли оболочкой, два раза проконтролировали качество — и можно запаковывать препарат в блистеры. После чего упаковка и отправка клиенту. Весь процесс напоминает момент из второго "Железного человека", когда Тони Старк создавал новый химический элемент, вручную собирая протоны и разбрасывая электроны по орбиталям.

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Инвестиции в научные разработки

Впрочем, собирать лекарства — проще простого. Куда сложнее набрать максимальный бал в тесте на знание человеческой анатомии (у автора вышло 10 из 15).

Также на тачскринах можно ознакомиться с историей фармацевтики и узнать принцип действия разных лекарственных средств.

Взгляд в живую клетку человека. Фото: Д. Бунецкий/Delo.ua

А вот человеческая клетка "аналоговая", рибосомы и митохондрии можно потрогать руками. Чтобы отличить одно от другого, сбоку от инсталляции — специальный гайд, освежающий в голове школьный курс биологии.

Мобильный музей "Фармак", впрочем, лишь часть большого музея, который компания совместно с Малой академией наук открывает на следующей неделе на ВДНХ. Все это — часть большой стратегии. "Мы много говорим о науке в этом году, — объясняет CEO компании Владимир Костюк. — "Фармак" уже выпустил книгу об украинских ученых, изменивших мир ("Буде тобі наука" — Delo.ua). Сегодня мы открываем музей фармацевтики… Будущее нашего бизнеса — за прорывными открытиями и разработками, и мы заинтересованы, чтобы они происходили именно в Украине. Чтобы у нас на предприятии работали лучшие сотрудники, которые выбрали "Фармак", а не другие глобальные фармгиганты".

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В компании видят нашу страну одним из мировых R&D-центров. Считают, что фундамент заложен. Во всяком случае, бизнес настроен решительно: в научные разработки, которыми внутри "Фармак" занимаются 150 ученых, инвестируют около $15 млн, что приносит плоды — в год на рынок выходит примерно 20 новых сложнокомпонентных лекарственных средств.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua