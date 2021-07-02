Редакция издания Delo.ua ищет в свою команду редактора раздела "Бизнес"

Требования: опыт работы на позиции редактора в СМИ от 1 года либо опыт работы в бизнес-журналистике от 3 лет (опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом).

Обязанности:

— разработка тем и концепций материалов, подготовка и написание новостей и статей для раздела "Бизнес";

— стратегическое планирование работы раздела;

— управление работой журналистов, вычитка их новостей и публикаций;

— коммуникация с клиентами и партнерами;

— поиск героев для публикаций;

— работа с административной панелью издания.

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Условия работы:

— фултайм 5 дней в неделю;

— форма работы на выбор: офис возле метро или удаленная работа;

— работа в дружной и приятной команде, где все друг друга уважают и любят;

— достойная рыночная зарплата и своевременная ежемесячная оплата труда без задержек, а также возможность получать бонусы;

— официальное оформление.

Мы точно сработаемся, если:

— ты хорошо ориентируешься в украинской бизнес-среде, понимаешь потребности малого и среднего бизнеса;

— ты имеешь свою собственную хорошую базу контактов украинских компаний и экспертов либо способен быстро найти их при необходимости;

— ты грамотно и профессионально пишешь и можешь из посредственного текста сделать максимально крутую и интересную публикацию;

— ты креативен и можешь без труда сгенерировать классные идеи по запросу;

— ты берешься за работу с азартом и не боишься вызовов;

— ты мастерски находишь информационные поводы и придумываешь темы для публикаций.

Пиши нам на почту info@delo.ua с темой письма "Хочу в команду Delo.ua", отправляй свое резюме, примеры своих публикаций и контакты и давай уже приступать к работе)