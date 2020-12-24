Издание Delo.ua — в пятерке самых эффективных медиабрендов среди деловых СМИ Украины

Бизнес-портал Delo.ua занял четвертую строчку в ТОП-15 самых эффективных медиабрендов среди деловых медиа Украины.

Таковы результаты очередного исследования влиятельности украинских медиабрендов онлайн, которое представил Центр контент-анализа. Всего в рамках исследования было изучено 190 общественно-деловых и развлекательных медиабрендов.

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В нише деловых медиабрендов Delo.ua занимает четвертое место, уступая лишь изданиям "Минфин", "Экономическая правда" и "Bihus.info". В лидеры рейтинга Delo.ua попало благодаря высокому индексу цитирования — 90% (см. инфографику) и охвату упоминаний в интернете — 84%.

Примечательно, что высокие позиции в рейтиге определяются разными параметрами. Например, "Минфин" и "Экономическая правда" получили почти одинаковый интегральный показатель влиятельности, но, как отмечают авторы исследования, у них абсолютно разные особенности коммуникации и привлечения аудитории к своим месседжам. У Delo.ua, как уже отмечалось выше, сильный охват цитируемости и упоминаний в других СМИ. Неплохой показатель и "качественного трафика" — 13%.

"Ровно год назад, в декабре 2019 года, по итогам 12 месяцев Delo.ua увеличило охват читателей в 2,5 раза благодаря органическому трафику. Прошел еще год и Delo.ua — в пятерке самых влиятельных деловых медиабрендов Украины. Это лишний раз доказывает, что мы на правильном пути к нашему читателю, который нуждается в качественной и полезной информации, — комментирует исследование главный редактор Delo.ua Андрей Лохматов. — Мы благодарим наших читателей за то, что они с нами и что нам доверяют. Мы вместе достойно прошли этот сложный 2020 год, а в 2021-ом наша небольшая, но сплоченная и профессиональная команда уже готовится удивлять посетителей сайта новыми идеями и проектами".

Авторы исследования отмечают, что подсчеты проводились по новой методике, и влиятельность бренда измерялась по семи параметрам, а не пяти как годом раньше: "Посещаемость", "Цитируемость", "Охват упоминаний", "Качественная посещаемость", "Facebook-взаимодействия", "Instagram-взаимодействия", "YouTube-взаимодействия". Все данные собирались за период 1 августа — 31 октября. Результат медиа по каждому параметру был нормирован до максимального значения этого параметра, зафиксированного в выборке, которое, соответственно, было взято за 100%.

• Посещаемость — это количество уникальных визитов на сайт. По данным Similar Web.

• "Качественная" посещаемость — сумма органического, социального и поискового трафиков, по пренебрежением реферальной, что его медиа часто закупают (Similar Web).

• Цитируемость — количество упоминаний медиабрендов другими СМИ, то есть количество публикаций всех медиа, в которых они ссылались на это издание как на первоисточник, по данным мониторинговой системы "Библиотека".

• Охват ссылок — суммарное количество контактов с аудиторией всех публикаций со ссылками на это медиа как на первоисточник, без учета случаев самоцитирования, определенная по методикам Центра контент-анализа.

• Взаимодействие с социальными сетями. В Facebook и Instagram это количество реакций под сообщениями, а в YouTube — количество просмотров. Данные собирались с помощью Fanpage Karma.

Напомним, как ранее сообщалось,