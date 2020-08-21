Сеть Multiplex открыла первый в Киеве кинотеатр с 270-градусным панорамным экраном

19 августа 2020 года, в ТРЦ Retroville сеть кинотеатров Multiplex открыла первый в Киеве кинотеатр с технологией ScreenX — панорамным форматом изображения на экране с углом обзора в 270 градусов.

Об этом сообщает портал AIN.

ScreenX — разработка южнокорейской компании CJ 4DPLEX, с которой Multiplex подписал контракт. Это панорамный формат изображения с углом обзора в 270 градусов. Изображение показывается на центральном и двух боковых экранах, каждый из которых отображает картинки на отдельных зонах.

На центральном экране демонстрируются главные сцены фильма, а боковые панели расширяют композицию, что позволяет добиться эффекта присутствия.

Всего в новом кинотеатре 8 залов (7 обычных и 1 с технологией ScreenX). Общие количество мест — 1163 человек.

Новый кинотеатр Multiplex в ТРЦ Retroville. Фото: AIN

Кинотеатр с технологией панорамного экрана в Киеве хотели открыть еще в апреле 2020 года. Однако, на сроки открытия повлиял карантин.

Напомним, что первый кинотеатр с технологией панорамного экрана Multiplex открыл в Одессе 2019 в году.