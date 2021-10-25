В Apple представили свой первый корейский сериал

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер своего первого корейского сериала — им стал фантастический психологический триллер "Доктор Брейн", снятый по одноименному корейскому веб-комиксу.

Сценарий мини-сериала написал Ким Джи Ун ("Я видел дьявола", "Горечь и сладость"), который также выступил режиссером шоу. Главную роль сыграл звезда "Паразитов" Ли Сон Гюн. Премьера сериала назначена на 4 ноября 2021 года. Производством сериала занималась корейская студия Bound Entertainment, известная по драме "Окджа" и фантастической антиутопии "Сквозь снег". Кроме того, в производстве приняли участие студии Kakao Entertainment, Studiplex и Dark Circle Pictures.

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Действие сериала разворачивается вокруг талантливого ученого, изучающего возможности человеческого мозга. Однажды герой переживает страшную трагедию и с помощью специальной технологии пытается выяснить, что случилось с его семьей. Для этого он проводит сеансы "нейросинхронизации" с мертвыми людьми.

Напомним, что в сентябре на стриминговом сервисе Netflix вышел корейский драматический сериал "Игра в кальмара", ставший международным хитом. По оценкам аналитикам, компания заработала на нем почти $900 млн. Кроме того, представители Netflix в квартальном отчете перед акционерами отметили — именно корейский сериал стал одной из причин, почему прирост аудитории превзошел все прогнозы.

Аудитория сервиса за третий квартал выросла на 4,38 миллиона человек, достигнув показателя в 214 миллионов по всему миру. Выручка за период с 1 января по 30 сентября увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила $7,48 млрд. По прогнозам одна акция компании должна была стоить $2,55, однако цена составила $3,19.