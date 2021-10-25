Lifestyle 5 минут назад

В Apple представили свой первый корейский сериал

Успех драмы "Игра в кальмара" от стримингового сервиса Netflix заставил крупных игроков на рынке смотреть в сторону азиатских продакшн-компаний

Фото: скриншот из трейлера Фото: скриншот из трейлера
Фото: скриншот из трейлера

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер своего первого корейского сериала — им стал фантастический психологический триллер "Доктор Брейн", снятый по одноименному корейскому веб-комиксу.

Сценарий мини-сериала написал Ким Джи Ун ("Я видел дьявола", "Горечь и сладость"), который также выступил режиссером шоу. Главную роль сыграл звезда "Паразитов" Ли Сон Гюн. Премьера сериала назначена на 4 ноября 2021 года. Производством сериала занималась корейская студия Bound Entertainment, известная по драме "Окджа" и фантастической антиутопии "Сквозь снег". Кроме того, в производстве приняли участие студии Kakao Entertainment, Studiplex и Dark Circle Pictures.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Действие сериала разворачивается вокруг талантливого ученого, изучающего возможности человеческого мозга. Однажды герой переживает страшную трагедию и с помощью специальной технологии пытается выяснить, что случилось с его семьей. Для этого он проводит сеансы "нейросинхронизации" с мертвыми людьми.

Напомним, что в сентябре на стриминговом сервисе Netflix вышел корейский драматический сериал "Игра в кальмара", ставший международным хитом. По оценкам аналитикам, компания заработала на нем почти $900 млн. Кроме того, представители Netflix в квартальном отчете перед акционерами отметили — именно корейский сериал стал одной из причин, почему прирост аудитории превзошел все прогнозы.

Читайте также:
На волне бума "Игры в кальмара" Netflix создал кастомизированные футболки и зашел в ритейл

Аудитория сервиса за третий квартал выросла на 4,38 миллиона человек, достигнув показателя в 214 миллионов по всему миру. Выручка за период с 1 января по 30 сентября увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила $7,48 млрд. По прогнозам одна акция компании должна была стоить $2,55, однако цена составила $3,19.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

После "Игры в кальмара" Netflix обошел все прогнозы и вырос до 214 миллионов пользователей
После "Игры в кальмара" Netflix обошел все прогнозы и вырос до 214 миллионов пользователей
Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ: Украина отреагировала
Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ: Украина отреагировала
На аукционе Bonhams продадут единственный прототип карманного компьютера от Apple (ФОТО)
На аукционе Bonhams продадут единственный прототип карманного компьютера от Apple (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В США 11 картин Пабло Пикассо ушли с молотка за $110 млн

  3. Как изменились зарплаты в Киеве за последний год и кому сколько платят (ИНФОГРАФИКА)

  4. Суд дал пять лет условно одному из сотрудников СБУ, напавших на пограничников на границе

  5. Лечить нельзя игнорировать: как правильно вести себя при затяжном насморке, его причины

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...