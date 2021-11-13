Вне офиса 1 час назад

Веганский стартап легендарного рок-музыканта покупает рыночный гигант

Кроме разработки веганского молока стартап уже работает над заменителями масла, йогурта, сыра и даже сметаны

Легенда рок-музыки и поклонник растительной пищи Брайан Адамс Легенда рок-музыки и поклонник растительной пищи Брайан Адамс
Легенда рок-музыки и поклонник растительной пищи Брайан Адамс

Bettermoo(d), канадский молочный стартап, соучредителем которого недавно стал легенда рок-музыки и поклонник растительной пищи Брайан Адамс, готовится к выходу на биржу.

Об этом пишет newfood.media.

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Бренд занимается производством заменителя молока на основе трав и овса, который можно использовать для выпечки, приготовления кофе.

Сейчас стартап объявил о соглашении с Happy Supplements (торгуется под тикером "HAPY"), предусматривающим потенциальное публичное размещение на Канадской бирже ценных бумаг.

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Согласно соглашения, Happy Supplements приобретет все акции Bettermoo(d) в обращении, что сделает безмолочный стартап частью публичной компании.

Выход на биржу принесет дополнительное финансирование и доступ к базе инвесторов для быстрой реализации дальнейших амбиций стать альтернативой животному молочному продукту и лидером рынка.

В частности, это поможет новичку создать целую линейку альтернативных молочных продуктов.

Кроме разработки веганского молока команда Bettermoo(d) уже работает над заменителями масла, йогурта, сыра и даже сметаны.

Отметим,  согласно статистике, только в США продажи веганских йогуртов, масла и сыра в общей сложности достигли около $2 млрд.

Напомним, звезда популярного сериала на Netflix актер Ной Шнапп создал веганскую замену Nutella.

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