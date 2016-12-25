Все, что вы хотели знать про авиаперелеты, и даже немного больше

Общие правила

Покупать билеты лучше всего за 4-6 месяцев, если известны точные даты поездки. Если есть только примерный период путешествия, советую начинать отслеживать цены на билеты на выбранное направление заранее. Даже если собираетесь в отпуск через полгода и билеты не собирались приобретать в ближайшие 3 месяца, все равно следите за предложениями: часто авиакомпании делают неожиданные акции и промо-тарифы, которые позволяют купить билеты с отличной скидкой или даже дешевле в несколько раз.

Также с целью экономии времени и денег рекомендую пользоваться:

Метапоисковиками (агрегаторами цен на авиабилеты). Там вы не только сможете в одном месте найти сразу все предложения от регулярных авиакомпаний и лоукостов, но и сравнить цены от основных онлайн продавцов. Подписками на изменение цены. Такой сервис вместо вас будет ежедневно мониторить цену и пришлет вам письмо, если было падение или рост.

Когда я лечу из Киева, то также проверяю цены на билеты из других городов. Реальный пример: Киев — Нью-Йорк, прямой рейс, стоит 13 600 грн, а Львов — Нью-Йорк на те же даты 10 000. В итоге вам нужно доехать до Львова на поезде или автомобиле, там вы садитесь на самолет и летите в Нью-Йорк с пересадкой в Киеве (попадая на тот же рейс, за который бы вы заплатили на 3600 грн больше при вылете из Киева). При этом вы обязаны пролететь первую часть пути Львов — Киев. Одесса, Ивано-Франковск, Днепропетровск и другие города — отсюда рейсы могут быть дешевле, чем из Киева.

Если направление дорогое, рекомендую поинтересоваться ценами из городов за пределами Украины, куда можно легко добраться — Вильнюс, Варшава, Стамбул. К примеру, в тот же Нью-Йорк из Стамбула билеты от МАУ через Киев могут быть намного дешевле — а вы получите дополнительный повод посмотреть Стамбул.

Готовимся ко взлету — планирование

Чекиниться (регистрироваться на рейс) удобнее всего онлайн. Во-первых, это позволяет избежать очереди в аэропорту при регистрации на рейс. Во-вторых, вы можете выбрать себе любое место в салоне самолета (некоторые авиакомпании и большинство лоукостеров берут за это дополнительную плату). В-третьих, это гарантия того, что вы точно улетите этим рейсом.

Иногда на популярные рейсы авиакомпании продают на 100 посадочных мест больше. К примеру, 110 билетов — с расчетом на то, что кто-то не полетит/опоздает и т.д. И если вы купили билет, но чекинитесь в аэропорту, то вас могут поставить в список ожидания и отправить на следующий рейс.

Сейчас почти все авиакомпании предлагают зачекиниться онлайн, за исключением тех случаев, когда есть какие-то особые требования по визам. Более того, некоторые лоукостеры взымают дополнительную плату за регистрацию в аэропорту. Большинство авиакомпаний начинает онлайн-чекин за 24 часа, МАУ — за 48 часов.

При онлайн-чекине, если у вас только ручная кладь, идите сразу прямиком на паспортный контроль — то есть можно спокойно приезжать в аэропорт за 40 минут-час до вылета. С багажом же просто проходите на стойку drop-off, сдаете чемодан и также не стоите в очереди на регистрацию.

Кстати, о багаже. Внимательно изучите, что включено в билет — какой максимальный вес и габариты багажа и ручной клади, чтобы в аэропорту не пришлось перепаковывать чемоданы или доплачивать за багаж. Если дома поймете, что у вас перевес или сумка намного больше допустимой ручной клади, будет намного выгоднее купить багаж онлайн, чем оплачивать в аэропорту.

Если берете с собой только ручную кладь, то все жидкости должны быть в емкостях не более 100 мл — лучше сразу их сложить в отдельный прозрачный пластиковый закрывающийся пакет объемом 1 литр.

В аэропорту

По приезду в аэропорт выясните, можно ли пройти на контроль безопасности без очереди. Например, для владельцев карты Panorama Premium от МАУ выделяется отдельная очередь, которая всегда намного меньше. Другой вариант ускорить прохождение регистрации и контроля — fast line от Mastercard, которой может воспользоваться владелец PayPass карт Platinum и Elite. Также можно заказать одноразовый проход через fast line (в аэропорту Борисполь это стоит от 500 грн для взрослых и от 250 грн для детей).

Иногда достаточно сказать, что у тебя priority pass и просто пройти в очередь для бизнес-класса (при этом мало кто знает, что на самом деле priority pass не дает права прохода в fast line).

Если вы не пассажир бизнес-класса, то нужно идти вместе со всеми на контроль безопасности. Но! Я часто с "довольным" лицом иду в сторону бизнеса и меня в 100% случаев пропускают.

Кстати, многие авиакомпании дают возможность поменять класс на бизнес при регистрации на рейс в аэропорту или прямо на борту самолета, причем намного дешевле, чем изначально покупая билет в бизнес-класс.

Для клиентов VIP Premier Lounge все процедуры, включая fast line, упрощены и приезжать в аэропорт можно за 40 минут до вылета, стоимость — от 2 280 грн.

Во время полета

Я слишком много летаю и давно понял для себя, что полет — не самая приятная часть путешествия, а потому стараюсь по возможности избежать неудобств.

Попросите на регистрации место в аварийном ряду, чтобы получить больше свободного места для ног. Иногда за это нужно доплачивать, но при длительном перелете вы это оцените. К сожалению, при онлайн-чекине нельзя выбрать аварийный ряд — но приехав в аэропорт, вы можете поменять место (узнайте только предварительно, не нужно ли за это доплачивать в вашем случае).

И еще один лайфхак: если аварийных ряда два, берите место во втором — спинки откидываются только там.

Я люблю места в проходе: если захочется размяться, всегда можно это сделать, не поднимая других пассажиров. Сажусь обычно ближе к началу салона, чтобы долго не ждать при выходе из самолета. Часто места можно купить прямо на сайте авиакомпаний.

Воздух при полете становится очень сухим, поэтому часто беру с собой увлажняющий крем и капли для носа.

Большая часть лоукостеров не предлагает бесплатного питания на борту — его можно взять за дополнительную плату. Но иногда можно заранее заказать отличную еду — уточните, что включено в ваш билет. Я предпочитаю брать в самолет свою еду — за исключением тех стран, куда ее ввозить нельзя (например, Великобритания и США).

Куда прилетаешь (аэропорт)

Есть еще один интересный лайфхак по поводу покупки авиабилетов: важен не пункт вылета, а то место, куда вы прилетаете. Иногда намного дешевле прилететь не то что в соседний аэропорт, а даже в соседнюю страну. Например, если едете кататься на лыжах в Австрию, то, скорее всего, будет намного дешевле прилететь не в австрийский Инсбрук, а в Мюнхен, и оттуда уже ехать на горнолыжный курорт на поезде.

Эти советы помогают мне значительно экономить время и деньги при покупке билетов и подготовке к перелету. Используйте их и получайте максимум удовольствия от каждой своей поездки!