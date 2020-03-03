Про зустріч видавців з міністром культури: книгарні, піратство, ввезення книг з Росії

1. Головним позитивом є те, що ми отримали повноцінні відверті відповіді міністра по всіх головних проблемах галузі. Те, що нам не подобаються відповіді, не відміняє того, що інформований вдвічі сильніше ніж той, хто не має відповіді.

2. Програма розвитку читання, боротьба з піратством та з впливом на ринок північного сусіда

Маємо на час каденції цієї команди акценти не на закупівлю для бібліотек (дитячі книги — виключення), а на програми розвитку читання, боротьби з піратством, в тому числі нашими руками, і формування нової політики боротьби з впливом на ринок північного сусіда.

3. Книгарня у Мистецькому Арсеналі та 200 нових книгарень в провінції

Маємо пропозицію приміщення 5000 метрів з умовно безкоштовною орендою в Арсеналі на 3-ому поверсі під книгарню, яку ми повинні продумати, і пропозицію по компенсації 100 грн/м2 для умовно 200 нових книгарень переважно в провінції.

Що стосується мене, то по великому приміщенню я би запропонував:

- Ризики покриваються засновниками, неплатоспроможність виключена.

- Вистачить 1500 метрів на цьому етапі.

— Це може бути ТОВ з обмеженою кількістю власників серед видавців, яке буде оператором, рівновіддаленим від учасників ринку. Як варіант, під контролем УАВК (Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів).

- Мова без обмежень, товар українського походження; — договір з усіма партнерами стандартний без виключень.

- Договір з не акцїонерами стандартний іншої форми. Акції можуть продаватись виключно серед учасників видавничого(не роздрібного) ринку. Знижка для всіх однакова.

- Ціна фіксована, яка не передбачає акційних знижок, не погоджених з постачальником.

- Можливий прибуток використовується тільки на покращення обладнання, може бути розподілений між учасниками. Точно не використовується на передчасну оплату постачальникам.

- Постійні видавничі та письменницькі заходи, письменницько-видавнича кав'ярня.

4. Ввоз та друк в Україні російської книги та єдина ціна

Два найважливіших питання я би поєднав в одне, це судьба ввозу та друку в Україні російської книги та єдина ціна.

- Вважаю за потрібне введення фіксованої ціни на книги в Україні з обов'зковим маркування на обкладинці шляхом друку або наліпки в разі змін. — Це дасть можливість приблизно структурувати систему знижок для гуртівень, рітейлу, бібліотек, дистанційних операторів, дасть можливість всі акції контролювати видавцеві.

- Законодавчо замінити норму ліцензування російської книги по признаках відсутності антиукраїнського змісту на дозвіл по принципу важливості наявності на українському ринку в зв"язку з соціальною потребою, не реалізованою українськими учасниками видавничого ринку.

- Таким чином, разом з дозволом на ввезення(на кожну поставку, а не на назви безстроково), імпортер повинен отримувати погодження поданої ним фіксованої ціни, та рахунок на оплату реєстраційних не акційних марок з цією ціною.

- Введення таких марок зробить неможливим продаж контрабандного та контрафактного товару, та дасть можливість промаркувати залишки товару з країни агресора на митній території України через фактичного імпортера.

- Повинен бути розроблений і створений реєстр договорів на авторські права на переклад книжок іноземних правовласників на митній території України. При наявності в реєстрі угоди на переклад українською ввезення тієї чи іншої книжки російською не дозволяється. При виданні книжок українських авторів та книжок суспільного надбання, заборона на видання мовою держави-агресора не діє незалежно від наявності українського аналога.

- Повинен бути со зданий інститут книжкового уповноваженого при Держтелерадіо або МКМС для реєстрації авторських прав, скарг на порушення рівня цін на книги, скарг на піратські сайти тощо.

Прошу вважати проектом пропозиції для МКМС, про яку йшла мова на нараді. Колеги, прошу висловитись.

Джерело: Пост на fb-сторінці Олександра Красовицького