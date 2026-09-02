Єдиний цифровий простір замість десятків систем: досвід OTP Bank у трансформації внутрішніх процесів

У великих організаціях кількість корпоративних систем постійно зростає, однак це не завжди означає підвищення ефективності. Коли співробітники працюють у десятках окремих сервісів, а бізнес-процеси розподілені між різними платформами, компанії дедалі складніше забезпечувати швидку взаємодію між підрозділами, прозорість процесів і централізоване управління.

Саме тому дедалі більше великих організацій впроваджують корпоративні портали як єдину точку доступу до внутрішніх сервісів. Одним із прикладів такого підходу став проєкт OTP Bank, де єдиний цифровий простір став основою для оптимізації внутрішніх процесів і розвитку цифрового робочого середовища.

Чому фрагментовані системи стають проблемою для великого бізнесу?

Коли корпоративні сервіси працюють окремо один від одного, а дані розподілені між різними системами, зростає кількість ручних операцій, дублювання інформації та складність взаємодії між підрозділами. Це збільшує витрати на підтримку ІТ-ландшафту, уповільнює запуск нових сервісів і створює бар'єри для масштабування бізнесу.

Що таке єдиний цифровий простір і чому його впроваджують великі компанії?

Єдиний цифровий простір об'єднує корпоративні системи, дані та бізнес-процеси в єдину екосистему. Це спрощує взаємодію між підрозділами, прискорює виконання операцій, підвищує прозорість управління та створює основу для подальшої цифрової трансформації. Саме такий підхід реалізував OTP Bank, побудувавши єдину цифрову екосистему для співробітників і корпоративних клієнтів. Детальніше про реалізацію проєкту — у кейсі OTP Bank: https://banzait.com/uk/resource/otp-bank-corporate-and-employee-portals/.

Чому OTP Bank об'єднав десятки внутрішніх сервісів в одному корпоративному порталі

Для OTP Bank цифрова трансформація стала не модернізацією окремих ІТ-рішень, а переглядом підходу до організації внутрішніх процесів і взаємодії з корпоративними клієнтами. Мета проєкту — створити масштабовану цифрову екосистему, яка об'єднає ключові бізнес-процеси на єдиній платформі та забезпечить основу для подальшого розвитку цифрових сервісів. Партнером із реалізації проєкту стала компанія Banza.

Вихідна ситуація

На момент старту проєкту OTP Bank використовував Microsoft SharePoint як корпоративний портал, однак платформа вже не відповідала вимогам бізнесу. Розподілені корпоративні сервіси, тривалий цикл внесення змін і відсутність єдиного цифрового середовища ускладнювали внутрішню взаємодію між підрозділами та стримували розвиток нових сервісів для корпоративних клієнтів.

Перед банком стояло завдання створити єдину платформу, яка б одночасно підтримувала внутрішні бізнес-процеси та цифрову взаємодію з юридичними особами.

Реалізація цифрової екосистеми

Для реалізації проєкту OTP Bank обрав платформу Banza ePortal, інтегровану з Creatio, яка використовується в банку як master-система для управління бізнес-процесами. Перед промисловим запуском рішення пройшло архітектурну експертизу та аудит безпеки відповідно до вимог OWASP, успішно підтвердивши відповідність вимогам банку щодо архітектури, надійності та інформаційної безпеки.

Масштабована архітектура та модель співпраці

Проєкт реалізували за моделлю розподіленої відповідальності: команда Banza відповідала за розробку порталів, тоді як внутрішній центр компетенцій OTP Bank — за налаштування й розвиток процесів на платформі Creatio. Такий підхід дозволив уникнути дублювання робіт, прискорити реалізацію проєкту та сформувати модель співпраці, яку банк згодом масштабував на інші цифрові ініціативи.

Єдиний цифровий простір для співробітників

Корпоративний портал newOTPPlanet став єдиною точкою доступу до корпоративних сервісів для понад 700 співробітників. Інтеграція з Creatio, Service Desk та IDM через SSO об'єднала задачі, HR-сервіси, документообіг і корпоративну інформацію в одному робочому середовищі, забезпечивши єдину точку доступу до корпоративних сервісів і спростивши взаємодію між підрозділами.

Додатково HR-команда отримала no-code інструменти для самостійного керування контентом, внутрішніми комунікаціями, опитуваннями та аналітикою без залучення ІТ-фахівців.

Цифрові сервіси для корпоративних клієнтів

Новий портал для юридичних осіб перевів відкриття рахунків, кредитування та ідентифікацію клієнтів у цифровий формат. Завдяки інтеграції із зовнішніми сервісами, автоматичному обміну даними з Corporate CRM на базі Creatio та електронній ідентифікації банк забезпечив наскрізний процес опрацювання заявок — від подання до ухвалення рішення — без дублювання інформації та ручного перенесення даних між системами.

Результати трансформації

У результаті співпраці з Banza OTP Bank отримав масштабовану цифрову екосистему, що забезпечила єдине цифрове середовище для співробітників, автоматизувала взаємодію з корпоративними клієнтами та створила основу для подальшого розвитку цифрових сервісів. Ключові результати проєкту:

автоматизовано 7 ключових бізнес-процесів;

понад 700 співробітників працюють у єдиному цифровому середовищі;

новий корпоративний портал забезпечує автоматичне опрацювання до 1000 заявок на день;

реалізовано два незалежні портали — внутрішній і зовнішній — на єдиному фреймворку Banza ePortal;

час верифікації заявок скорочено на 59%, а обробки документів — на 72%.

Кейс OTP Bank демонструє, що цифрова трансформація корпоративного середовища починається не з впровадження нових інструментів, а з побудови масштабованої архітектури, здатної об'єднати процеси, дані та сервіси в єдиній екосистемі. Саме такий підхід дозволяє не лише підвищувати операційну ефективність сьогодні, а й створювати технологічну основу для подальшого розвитку цифрових сервісів.

Висновок

Досвід OTP Bank підтверджує, що найбільшу цінність цифрова трансформація створює тоді, коли компанія об'єднує розрізнені сервіси, дані та бізнес-процеси в єдиний цифровий простір. Такий підхід спрощує роботу співробітників, прискорює виконання операцій, зменшує адміністративне навантаження та забезпечує прозору взаємодію між підрозділами. У результаті корпоративний портал стає не просто інструментом для доступу до сервісів, а єдиною цифровою платформою, що підтримує масштабування бізнесу, розвиток нових цифрових сервісів і подальшу автоматизацію процесів.