Натуральний камінь в інтер’єрі: переваги мармуру та граніту

Натуральний камінь – це популярний матеріал для оздоблення оселі. Кожен з різновидів має унікальні особливості, що роблять такий вибір для того чи іншого проєкту вдалим рішенням. Для чого вибирати мармур, а що краще виготовляти з граніту – далі у статті.

Чим відрізняється граніт від мармуру

І граніт, і мармур мають високі експлуатаційними характеристиками, однак їхні фізичні властивості відрізняються.

Граніт – це порода магматичного походження, що має високу щільність (2600-2700 кг/м³) і твердість. Він приблизно вдвічі міцніший за мармур, вирізняється стійкістю до стирання та впливу температур, кислотного та лужного середовища. Завдяки цим характеристикам натуральний граніт доцільно використовувати в зонах з інтенсивним навантаженням.

Мармур – це метаморфічна порода, утворена на основі карбонату кальцію. Камінь вдвічі м’якший, ніж граніт, та має щільність 2200-2600 кг/м³, завдяки чому краще піддається обробці. Плита з мармуру виглядає елегантно та естетично, адже її поверхня вкрита природними прожилками з плавними переходами відтінків.

Особливості використання мармуру

Натуральний мармур часто використовують для оздоблення стін, вимощення підлоги, декорування камінів та виготовлення стільниць. Він має різні фактури – від гладкої полірованої або шліфованої до рельєфної бучардованої. Плити з глянцевим блиском будуть вигідним рішенням для стільниць.

Популярність каменю зумовлена низкою таких переваг:

розкішний зовнішній вигляд завдяки природному візерунку;

широка колірна гама відтінків, що підійдуть до будь-якого інтер’єру;

витривалість до впливу вологи, що запобігає розвитку грибка та бактерій;

зручність під час прибирання, адже поверхні достатньо протирати м’якою тканиною задля збереження привабливого вигляду.

Ознайомитися з повним переліком естетичних та технічних характеристик мармуру можна на сайті дистриб’ютора:

https://topovi.com.ua/stones/materials=marmur

Переваги граніту в інтер’єрі

Натуральний камінь граніт – практичне рішення для інтер’єру в будь-якому стилі. Він має широке розмаїття фактур – від полірованої до шорсткої брашованої. З відполірованих плит можна замовити стільницю, підвіконня та багато інших елементів.

Популярність декоративного граніту залишається стабільно високою завдяки таким характеристикам:

Висока міцність. Є одним з найтвердіших натуральних каменів. Витривалість до механічного впливу. Плити здатні витримувати значні фізичні навантаження та механічні пошкодження. Вологостійкість. Камінь не вбирає вологу завдяки щільній структурі. Різноманітність дизайнів. Можна вибрати як білу чи чорну класику, так і більш сміливі рішення зеленого чи червоного відтінків.

Який натуральний камінь вибрати

Мармур частіше застосовується для декоративних рішень, як-от облицювання стін, камінів чи панелей. Натомість граніт доцільно використовувати для підлоги, сходів та стільниць.

Ухвалюючи рішення, орієнтуйтеся на власні побажання, умови експлуатації та бюджет, який можете витратити на матеріал. Якщо самостійно визначитися не вдається, можна проконсультуватися з експертами.

Фахівці компанії TOPOVI, що є лідером ринку дистрибуції штучного та натурального каменю, ознайомлять вас з каталогом мармуру і цінами на нього, а також проконсультують щодо наявних варіантів граніту. Зв’язатися з представниками можна за контактним номером телефону.