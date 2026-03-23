Натуральный камень в интерьере: преимущества мрамора и гранита

Натуральный камень – это популярный материал для отделки дома. Каждый из видов имеет уникальные особенности, которые делают такой выбор для того или иного проекта удачным решением. Для чего выбирать мрамор, а что лучше изготавливать из гранита – далее в статье. 

Чем отличается гранит от мрамора

И гранит, и мрамор обладают высокими эксплуатационными характеристиками, однако их физические свойства отличаются.

Гранит – это порода магматического происхождения, обладающая высокой плотностью (2600-2700 кг/м³) и твердостью. Он примерно вдвое прочнее мрамора, отличается устойчивостью к истиранию и воздействию температур, кислотной и щелочной среды. Благодаря этим характеристикам натуральный гранит целесообразно использовать в зонах с интенсивной нагрузкой.

Мрамор – это метаморфическая порода, образованная на основе карбоната кальция. Камень вдвое более мягкий, чем гранит, имеет плотность 2200-2600 кг/м³, благодаря чему лучше поддается обработке. Плита из мрамора выглядит элегантно и эстетично, ведь ее поверхность покрыта природными прожилками с плавными переходами оттенков.

Особенности использования мрамора 

Натуральный мрамор часто используют для отделки стен, мощения полов, декорирования каминов и изготовления столешниц. Он имеет различные фактуры – от гладкой полированной или шлифованной до рельефной бучардированной. Плиты с глянцевым блеском будут выгодным решением для столешниц. 

Популярность камня обусловлена рядом таких преимуществ:

  • роскошный внешний вид благодаря естественному узору;
  • широкая цветовая гамма оттенков, которые подойдут к любому интерьеру; 
  • устойчивость к воздействию влаги, что предотвращает развитие грибка и бактерий; 
  • удобство при уборке, ведь поверхности достаточно протирать мягкой тканью для сохранения привлекательного вида. 

Ознакомиться с полным перечнем эстетических и технических характеристик мрамора можно на сайте дистрибьютора:
https://topovi.com.ua/ru/stones/materials=marmur

Преимущества гранита в интерьере 

Натуральный камень гранит – практичное решение для интерьера в любом стиле. Он имеет широкое разнообразие фактур – от полированной до шероховатой брашированной. Из отполированных плит можно заказать столешницу, подоконник и многие другие элементы.  

Популярность декоративного гранита остается стабильно высокой благодаря таким характеристикам:

  1. Высокая прочность. Является одним из самых твердых натуральных камней.
  2. Выносливость к механическому воздействию. Плиты способны выдерживать значительные физические нагрузки и механические повреждения.
  3. Влагостойкость. Камень не впитывает влагу благодаря плотной структуре. 
  4. Разнообразие дизайнов. Можно выбрать как белую или черную классику, так и более смелые решения зеленого или красного оттенков. 

Какой натуральный камень выбрать

Мрамор чаще применяется для декоративных решений, таких как облицовка стен, каминов или панелей. Гранит целесообразно использовать для пола, лестниц и столешниц.

Принимая решение, ориентируйтесь на собственные пожелания, условия эксплуатации и бюджет, который можете потратить на материал. Если самостоятельно определиться не удается, можно проконсультироваться с экспертами.

Специалисты компании TOPOVI, являющиеся лидером рынка дистрибуции искусственного и натурального камня, ознакомят вас с каталогом мрамора и ценами на него, а также проконсультируют по имеющимся вариантам гранита. Связаться с представителями можно по контактному номеру телефона.