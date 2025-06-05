Нові правила прямого врегулювання з ОСЦПВ в 2025 році: що змінилося і хто виграв?

З 1 січня 2025 року в Україні набули чинності оновлені правила прямого врегулювання щодо полісів ОСЦПВ. Зміни торкнулися як порядку звернення після ДТП, так і технічних нюансів виплат. Розбираємо, що змінилося, кому це вигідно, та як діяти водіям у новій реальності.

Що таке пряме врегулювання і навіщо воно потрібне?

Пряме врегулювання — це механізм, за якого потерпілий у ДТП звертається за виплатою до своєї страхової компанії, навіть якщо він не винен у аварії. Це заощаджує час, спрощує збір документів та підвищує шанс отримати компенсацію без затягування термінів.

До 2025 року скористатися такою опцією могли лише клієнти певних страхових, і то не завжди. З 2025 року механізм працює по-новому.

Пряме врегулювання 2025: ключові зміни

1. Обов'язкова участь усіх страхових компаній

Якщо раніше список учасників формувався добровільно, то тепер усі страхові, які продають ОСЦПВ, зобов'язані брати участь у системі прямого врегулювання. Це значно розширює коло водіїв, які можуть скористатися спрощеною схемою.

2. Підвищення лімітів компенсації

З 2025 року максимальні суми компенсації зросли:

до 250 000 грн - за шкоду, заподіяну майну (автомобілю);

до 500 000 грн – за шкоду життю та здоров'ю постраждалих.

Ці суми дозволяють покрити не лише ремонт автомобіля, а й додаткові витрати – евакуатор, діагностику, а у разі травм – лікування чи реабілітацію.

3. Можливість подання заяви онлайн

Тепер більшість страхових дозволяють подати заяву на виплату прямо через сайт або мобільний додаток. Це особливо зручно у стресовій ситуації після ДТП.

Важливо: щоб скористатися прямим врегулюванням, необхідно грамотно оформити європротокол, зробити фото з місця аварії та зафіксувати контакти другої сторони.

Хто може розраховувати на пряме врегулювання?

Механізм застосовується, якщо одночасно дотримуються такі умови:

ДТП сталося між двома автомобілями

Немає постраждалих

Обидва водії мають діючі поліси ОСЦПВ.

ДТП сталося в межах України

Винуватець застрахований в українській страховій компанії

Якщо жодна з умов не виконується — звертатись доведеться до страхової винуватця.

Як нові умови ОСЦПВ вплинули на ринок?

Багато автовласників зазначили, що купити автоцивілку в Україні стало трохи дорожче. Це пов’язано з підвищенням лімітів відповідальності та новими зобов'язаннями страхових. Проте разом із цим зросла й практична цінність поліса — він реально допомагає вирішувати проблеми, а не просто виконує формальність.

Якщо ви хочете бути впевнені, що зможете скористатися прямим врегулюванням у разі ДТП, перевірте умови перед покупкою.

📌 Ознайомитися з актуальними тарифами та оформити поліс із підтримкою прямого врегулювання можна на офіційному сайті. Там же можна отримати консультацію та допомогу у підборі страхової.

Часті запитання

Чи можна відмовитись від прямого врегулювання?

Так, але в більшості випадків це буде менш вигідно та довше за термінами. Використовуйте пряме врегулювання – це ваш законний інструмент.

Що робити, якщо винуватець аварії не хоче оформлювати ДТП офіційно?

Без офіційного оформлення (європротокол чи виклик поліції) ви не зможете отримати компенсацію. Не піддавайтеся на «домовленості» — особливо якщо шкода відчутна.

Як зрозуміти, чи бере участь моя страхова система?

Якщо поліс придбано після 01.01.2025 у легальної української компанії — бере участь. Закон зобов'язує всіх.

Висновки

Пряме врегулювання по ОСЦПВ у 2025 році стало універсальним інструментом, яким може скористатися практично кожен автовласник. Нові умови ОСЦПВ роблять процедуру отримання компенсації більш зрозумілою, прозорою та швидкою. Головне — оформити ДТП правильно та заздалегідь вибрати страхову з високим рівнем сервісу.