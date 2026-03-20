Скільки потрібно носити металеві брекети для досягнення результату

Ідеальна усмішка – це показник здоров’я зубів і правильного прикусу. Металеві брекети залишаються "золотим стандартом" для ефективного відновлення гармонійного положення зубного ряду. Але багатьох пацієнтів лякає, що лікування може затягнутися. Що впливає на термін корекції та куди записатися до лікаря ортодонта – читайте нижче.

Від чого залежить термін носіння металевих брекетів

Перед встановленням металевих брекет-систем лікар оцінює стан ротової порожнини та визначає орієнтовну тривалість ортодонтичного лікування. На термін впливає низка факторів:

ступінь порушення прикусу та викривлення зубів – чим складніший випадок, тим більше часу потрібно для корекції;

вік пацієнта – швидкість переміщення зубів і реакція тканин можуть відрізнятися залежно від віку;

індивідуальні анатомічні особливості зубощелепної системи;

бажаний кінцевий результат.

У більшості випадків термін носіння брекетів становить від 12 до 24 місяців, але точний період можна визначити лише після діагностики.

Етапи ортодонтичного лікування

Лікування з використанням металевих брекетів проходить за декілька етапів. Спочатку необхідно відвідати консультацію ортодонта, який проведе діагностику, складе план корекції та підготує ротову порожнину. Після цього здійснюється фіксація брекет-систем та встановлення спеціальної дуги, яка поступово переміщує зуби. У процесі лікування лікар регулярно коригує систему та контролює результати.

Чи можна скоротити термін лікування

Багато пацієнтів прагнуть скоротити період носіння брекетів, однак швидкість лікування залежить від фізіологічних процесів у тканинах. Водночас є фактори, які допоможуть не затягувати лікування, зокрема:

ретельна гігієна ротової порожнини під час носіння брекетів;

регулярні відвідування ортодонта для контролю та корекції системи;

дотримання рекомендацій лікаря та правильна адаптація після встановлення;

використання допоміжних ортодонтичних елементів, якщо це передбачено планом лікування.

Завдяки комплексному підходу процес вирівнювання зубів проходить ефективніше, а результат зберігається на тривалий час.

Куди звернутися для встановлення брекетів

Плануючи лікування брекет-системами, важливо вибрати досвідченого спеціаліста та сучасну клініку. У стоматологічному центрі Євродентал пацієнтам пропонують комплексний підхід до корекції прикусу та вирівнювання зубів. Фахівці клініки займаються встановленням металевих брекетів у Києві за сучасними технологіями. Стоматологи складають індивідуальний план терапії, виконують необхідну підготовку та супроводжують пацієнта на всіх етапах ортодонтичної корекції. Дізнатися ціну на металеві брекети та записатися на консультацію можна на офіційному сайті центру: https://www.eurodental.com.ua/ua/services/ortodontiya/