Сколько нужно носить металлические брекеты для достижения результата
Идеальная улыбка – это показатель здоровья зубов и правильного прикуса. Металлические брекеты остаются «золотым стандартом» для эффективного восстановления гармоничного положения зубного ряда. Но многих пациентов пугает, что лечение может затянуться. Что влияет на срок коррекции и куда записаться к врачу ортодонту – читайте ниже.
От чего зависит срок ношения металлических брекетов
Перед установкой металлических брекет-систем врач оценивает состояние ротовой полости и определяет ориентировочную продолжительность ортодонтического лечения. На срок влияет ряд факторов:
- степень нарушения прикуса или искривления зубов – чем сложнее случай, тем больше времени требуется для коррекции;
- возраст пациента – скорость перемещения зубов и реакция тканей могут отличаться в зависимости от возраста;
- индивидуальные анатомические особенности зубочелюстной системы;
- желаемый конечный результат.
В большинстве случаев срок ношения брекетов составляет от 12 до 24 месяцев, но точный период можно определить только после диагностики.
Этапы ортодонтического лечения
Лечение с использованием металлических брекетов проходит в несколько этапов. Сначала необходимо посетить консультацию ортодонта, который проведет диагностику, составит план коррекции и подготовит ротовую полость. После этого осуществляется фиксация брекет-систем и установка специальной дуги, которая постепенно перемещает зубы. В процессе лечения врач регулярно корректирует систему и контролирует результаты. Узнать больше об установке металлических брекетов можно здесь: https://www.eurodental.com.ua/services/metallicheskie-brekety/
Можно ли сократить срок лечения
Многие пациенты стремятся сократить период ношения брекетов, однако скорость лечения зависит от физиологических процессов в тканях. В то же время есть факторы, которые помогут не затягивать лечение, в частности:
- тщательная гигиена полости рта во время ношения брекетов;
- регулярные посещения ортодонта для контроля и коррекции системы;
- соблюдение рекомендаций врача и правильная адаптация после установки;
- использование вспомогательных ортодонтических элементов, если это предусмотрено планом лечения.
Благодаря комплексному подходу процесс выравнивания зубов проходит более эффективно, а результат сохраняется на длительное время.
