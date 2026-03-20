Сколько нужно носить металлические брекеты для достижения результата

Идеальная улыбка – это показатель здоровья зубов и правильного прикуса. Металлические брекеты остаются «золотым стандартом» для эффективного восстановления гармоничного положения зубного ряда. Но многих пациентов пугает, что лечение может затянуться. Что влияет на срок коррекции и куда записаться к врачу ортодонту – читайте ниже.

От чего зависит срок ношения металлических брекетов

Перед установкой металлических брекет-систем врач оценивает состояние ротовой полости и определяет ориентировочную продолжительность ортодонтического лечения. На срок влияет ряд факторов:

степень нарушения прикуса или искривления зубов – чем сложнее случай, тем больше времени требуется для коррекции;

возраст пациента – скорость перемещения зубов и реакция тканей могут отличаться в зависимости от возраста;

индивидуальные анатомические особенности зубочелюстной системы;

желаемый конечный результат.

В большинстве случаев срок ношения брекетов составляет от 12 до 24 месяцев, но точный период можно определить только после диагностики.

Этапы ортодонтического лечения

Лечение с использованием металлических брекетов проходит в несколько этапов. Сначала необходимо посетить консультацию ортодонта, который проведет диагностику, составит план коррекции и подготовит ротовую полость. После этого осуществляется фиксация брекет-систем и установка специальной дуги, которая постепенно перемещает зубы. В процессе лечения врач регулярно корректирует систему и контролирует результаты.

Можно ли сократить срок лечения

Многие пациенты стремятся сократить период ношения брекетов, однако скорость лечения зависит от физиологических процессов в тканях. В то же время есть факторы, которые помогут не затягивать лечение, в частности:

тщательная гигиена полости рта во время ношения брекетов;

регулярные посещения ортодонта для контроля и коррекции системы;

соблюдение рекомендаций врача и правильная адаптация после установки;

использование вспомогательных ортодонтических элементов, если это предусмотрено планом лечения.

Благодаря комплексному подходу процесс выравнивания зубов проходит более эффективно, а результат сохраняется на длительное время.

Куда обратиться для установки брекетов

Планируя лечение брекет-системами, важно выбрать опытного специалиста и современную клинику. В стоматологическом центре Евродентал пациентам предлагают комплексный подход к коррекции прикуса и выравниванию зубов. Специалисты клиники занимаются установкой металлических брекетов в Киеве по современным технологиям. Стоматологи составляют индивидуальный план терапии, выполняют необходимую подготовку и сопровождают пациента на всех этапах ортодонтической коррекции. Узнать цену на металлические брекеты и записаться на консультацию можно на официальном сайте центра: https://www.eurodental.com.ua/services/orthodontics/