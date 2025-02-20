Альтернатива "Борисполю" та "Жулянам". На Житомирщині хочуть відновити аеропорт

На Житомирщині місцева влада розглядає можливість відновити і запустити після війни міжнародний аеропорт "Житомир", який не використовувався у період з 1990-2014 років.



Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, це дозволить створити альтернативу міжнародним аеропортам "Бориспіль" та "Жуляни", а також запропонувати вигідні умови лоукост-авіакомпаніям завдяки його дисконтним ставкам і зборам та скороченням льотного часу.

Яка вартість проєкту

Повідомляється, що інвестиції у його запуск становлять близько 20 млн доларів, але місцева влада бачить можливість залучити ці кошти з кількох джерел. Це можуть бути:

Кошти, що виділятимуться в рамках програми Ukraine Facility;

Допомога, інвестиції, пільгові кредити США;

Двостороння допомога на рівні країн у формі грантів, кредитних гарантій, кредитів тощо;

Допомога Світового та Європейського банку реконструкції та розвитку;

Допомога Міжнародного валютного фонду (МВФ);

Структурні фонди ЄС через спеціальні процедури;

Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури;

Приватні інвестиції, інвестиції вітчизняного та міжнародного бізнесу.

Що відомо про аеропорт та чому він не працював

Аеропорт "Житомир" імені Сергія Корольова заснований в 1937 році. В період з 1990 до 2014 років аеропорт не використовувався, хоча він має всю необхідну інфраструктуру для того, щоб обслуговувати авіаперевезення. Одна з основних причин, чому аеропорт не використовувався до війни, був незадовільний стан зльотно-посадкової смуги тощо. Після 1990 року він перестав приймати рейси, через що у 2011 році у нього забрали Сертифікат цивільного аеропорту. Відновити сертифікат вдалося у 2015 році, а у 2016 аеропорт прийняв перший (технічний) рейс після 25 років простою.

Тому органи місцевого самоврядування Житомирської області, пояснила Шуляк, мають детальний план як щодо зльотно-посадкової смуги, так і загалом по ремонту і модернізації аеропорту.

За її словами, місцева влада наводить дуже чіткі аргументи на користь відновлення аеропорту. Так, найбільш перспективним напрямом розвитку його пасажирського та вантажного сегментів є створення альтернативи міжнародним аеропортам "Бориспіль" та "Жуляни".

Які переваги для пасажирів

Найголовнішою перевагою аеропорту "Житомир" в контексті пасажирських перевезень є його невелика віддаленість від столиці України – міста Київ. Це єдиний в Україні приватний аеропорт, що дозволяє йому уникати державного регулювання цін на аеропортові збори і таким чином пропонувати вигідні пропозиції авіакомпаніям.

Міжнародний аеропорт "Житомир" також можна в перспективі розглядати як один із центрів, де здійснюватимуться вантажні перевезення, пояснила Шуляк.

Нагадаємо, реконструкція аеропорту "Житомир" планувалася у березні 2022 року, але війна завадила цьому. Тоді переможцем тендеру на реконструкцію аеропорту стала компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка знизила очікувану вартість закупівлі на 21 млн грн. Тендерна пропозиція склала 800,5 млн грн. Раніше повідомлялося, що 12 серпня 2021 року у міжнародному пункті пропуску аеропорту "Житомир" було оформлено перший літак.