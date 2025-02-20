Альтернатива "Борисполю" и "Жулянам". В Житомирской области хотят восстановить аэропорт

В Житомирской области местные власти рассматривают возможность восстановить и запустить после войны международный аэропорт "Житомир", который не использовался в период с 1990-2014 годов.



Об этом сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, это позволит создать альтернативу международным аэропортам "Борисполь" и "Жуляны", а также предложить выгодные условия лоукост-авиакомпаниям благодаря его дисконтным ставкам и сборам и сокращениям летного времени.

Какая стоимость проекта

Сообщается, что инвестиции в его запуск составляют около 20 млн. долларов, но местные власти видят возможность привлечь эти средства из нескольких источников. Это могут быть:

Средства, выделяемые в рамках программы Ukraine Facility;

Помощь, инвестиции, льготные кредиты США;

Двухсторонняя помощь на уровне стран в форме грантов, кредитных гарантий, кредитов и т.п.;

Помощь Всемирного и Европейского банка реконструкции и развития;

Помощь Международного валютного фонда (МВФ);

Структурные фонды ЕС через специальные процедуры;

Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры;

Частные инвестиции, инвестиции в отечественный и международный бизнес.

Что известно об аэропорте и почему он не работал

Аэропорт "Житомир" имени Сергея Королева основан в 1937 году. В период с 1990 по 2014 год аэропорт не использовался, хотя он имеет всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы обслуживать авиаперевозки. Одна из основных причин, почему аэропорт не использовался до войны, было неудовлетворительное состояние его взлетно-посадочной полосы. После 1990 года он перестал принимать рейсы, поэтому в 2011 году у него забрали Сертификат гражданского аэропорта. Восстановить сертификат удалось в 2015 году, а в 2016 году аэропорт принял первый (технический) рейс после 25 лет простоя.

Поэтому органы местного самоуправления Житомирской области, пояснила Шуляк, имеют детальный план как по отношению к взлетно-посадочной полосе, так и в целом по ремонту и модернизации аэропорта.

По ее словам, местные власти приводят очень четкие аргументы в пользу восстановления аэропорта. Наиболее перспективным направлением развития его пассажирского и грузового сегментов является создание альтернативы международным аэропортам "Борисполь" и "Жуляны".

Какие преимущества для пассажиров

Самое главное преимущество аэропорта "Житомир" в контексте пассажирских перевозок — его небольшая удаленность от столицы Украины — города Киев. Это единственный в Украине частный аэропорт, позволяющий ему избегать государственного регулирования цен на сборы аэропорта и таким образом предлагать выгодные предложения авиакомпаниям.

Международный аэропорт "Житомир" также можно в перспективе рассматривать как один из центров, где будут производиться грузовые перевозки, пояснила Шуляк.

Напомним, реконструкция аэропорта "Житомир" планировалась в марте 2022 года, но война помешала этому. Тогда победителем тендера на реконструкцию аэропорта стала компания "Онур Конструкцион Интернешнл", снизившая ожидаемую стоимость закупки на 21 млн. грн. Тендерное предложение составило 800,5 млн. грн. Ранее сообщалось, что 12 августа 2021 года в международном пункте пропуска аэропорта "Житомир" был оформлен первый самолет.