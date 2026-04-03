Доставка за 1 грн: "Укрпошта" знизила тарифи для ЗСУ

"Укрпошта" масштабуватиме доставку медикаментів у найвіддаленіші села

Укрпошта приєдналася до програми “Плюси” в застосунку “Армія+” та запустила спеціальні тарифи для військових. Доставка у прифронтові регіони коштуватиме лише 1 грн, а інші відправлення - на 25% дешевше.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

"Укрпошта" долучилася до "Армія+"

Військовослужбовці, які користуються застосунком "Армія+", отримали нові пільги на доставку від "Укрпошти". Зокрема, відправлення у прифронтові області та у зворотному напрямку, оформлені онлайн, тепер коштують лише 1 гривню. Водночас доставка по Україні та за кордон здійснюється зі знижкою 25%.

Пропозиція доступна для понад мільйона користувачів застосунку і спрямована на те, щоб полегшити комунікацію військових із рідними та побратимами, особливо в умовах, де зв’язок є обмеженим або критично важливим.

Щоб скористатися спеціальними умовами, необхідно авторизуватися в "Армія+", згенерувати штрихкод і пред’явити його у відділенні "Укрпошти" під час оформлення відправлення. Щомісяця користувачі можуть отримати до трьох промокодів для кожного типу послуг.

Як зазначається, ініціатива стала відповіддю на запит військових щодо доступного та стабільного способу надсилання й отримання посилок. У прифронтових населених пунктах "Укрпошта" часто залишається єдиним сервісом, що працює, тому її послуги відіграють важливу роль у підтриманні зв’язку.

  • Тариф 1 грн діє для відправлень вагою до 30 кг, які були створені онлайн за тарифом "Пріоритетний" і прямують у прифронтові області або з них. Якщо ж відправлення оформлюється безпосередньо у відділенні, до тарифу додається 5 грн. До переліку входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.
  • Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кг по Україні за тарифом "Пріоритетний", а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.

Окрім цього, "Укрпошта" готується до нового етапу цифровізації сервісів. Уже до кінця лютого в мобільному застосунку компанії з’явилася можливість онлайн-оплати посилок і керування їх доставкою.

Автор:
Ольга Опенько