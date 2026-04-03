Доставка за 1 грн: "Укрпочта" снизила тарифы для ВСУ

Укрпочта присоединилась к программе "Плюсы" в приложении "Армия+" и запустила специальные тарифы для военных. Доставка в прифронтовые регионы будет стоить всего 1 грн, а остальные отправления – на 25% дешевле.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Укрпочта" присоединилась к "Армии+"

Военнослужащие, пользующиеся приложением "Армия+", получили новые льготы на доставку от "Укрпочты". В частности, отправления в прифронтовые области и обратно, оформленные онлайн, теперь стоят всего 1 гривну. В то же время, доставка по Украине и за границу осуществляется со скидкой 25%.

Предложение доступно более чем миллиону пользователей приложения и направлено на то, чтобы облегчить коммуникацию военных с родными и собратьями, особенно в условиях, где связь ограничена или критически важна.

Чтобы воспользоваться специальными условиями, необходимо авторизироваться в "Армия+", сгенерировать штрихкод и предъявить его в отделении "Укрпочты" при оформлении отправки. Каждый месяц пользователи могут получить до трех промокодов для каждого типа услуг.

Как отмечается, инициатива стала ответом на запрос военных относительно доступного и стабильного способа отправки и получения посылок. В прифронтовых населенных пунктах "Укрпочта" часто остается единственным работающим сервисом, поэтому ее услуги играют важную роль в поддержании связи.

Тариф 1 грн действует для отправок весом до 30 кг, которые были созданы онлайн по тарифу "Приоритетный" и направляются в прифронтовые области или из них. Если отправление оформляется непосредственно в отделении, к тарифу прилагается 5 грн. В список входят Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.

Скидка 25% распространяется на отправку до 30 кг по Украине по тарифу "Приоритетный", а также на международные отправления, в том числе посылки, EMS и мелкие пакеты.

Кроме того, "Укрпочта" готовится к новому этапу цифровизации сервисов. Уже к концу февраля в мобильном приложении компании появилась возможность онлайн-оплаты посылок и управление их доставкой.