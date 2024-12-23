Другому енергоблоку ПАЕС планують продовжити термін експлуатації: чи зупинятимуть реактор

Оператор українських атомних електростанцій НАЕК "Енергоатом" проводить підготовчу роботу для подання заявки на продовження експлуатації другого блоку Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, компанія має успішний приклад подібної процедури у листопаді 2023-го, коли термін роботи енергоблоку №1 ПАЕС було продовжено на 10 років без тривалої зупинки реактора.

"Вперше в історії України ми втілили міжнародну практику аналізу безпеки і продовження термінів експлуатації, коли вся підготовча робота виконується до того, як вичерпано термін експлуатації енергоблоку. До цього часу обґрунтовано показники безпеки і виконано весь перелік необхідних технічних заходів", - зауважив Котін.

Він підкреслив, що після експертизи стану енергоблоку і обґрунтовуючих документів Державна інспекція ядерного регулювання підтвердила безпеку при продовженні терміну експлуатації та видала відповідну ліцензію.

Котін нагадав, що раніше для продовження термінів експлуатації зупиняли енергоблоки на термін до 250 діб, ігноруючи світову практику і витрачаючи місяці на безцільні зупинки енергоблоків, що значно знижувало ефективність роботи в цілому.

Своєю чергою голова Держатомрегулювання Олег Коріков зазначив, що Україна впроваджує сучасні практики з продовженням експлуатації атомних енергоблоків.

"Відповідно до міжнародних стандартів, концепції кінцевого терміну експлуатації немає, переоцінка безпечності продовження роботи енергоблоку проводиться кожні десять років. Ми впевнені, що цей підхід є оптимальним і практика демонструє, що він безпечний", – підкреслив Коріков.

Він додав, що наразі триває регулюючий супровід з переоцінки безпеки і продовження експлуатації енергоблоку №2 Південноукраїнської АЕС.

ДІЯРУ продовжила термін 1-го енергоблоку ПАЕС на десять років

Додамо, що Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила термін експлуатації першого енергоблоку Південноукраїнської АЕС на десять років, до 2 грудня 2033 року.

Після завершення тих 10 років експлуатації енергоблок №1 ПАЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працює 50 років.

Перший енергоблок ПАЕС був введений в експлуатацію 1982 року і повинен був працювати до 2027 року. Проте президент "Енергоатому" Петр Котін розраховує, що термін експлуатації більшості діючих атомних енергоблоків може становити щонайменше 60 років.

Нагадаємо, що що на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки № 4 та № 5 за технологією АР1000 Westinghouse.