Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів

Україна планує до 2050 року збудувати десять малих модульних реакторів, додавши таким чином в енергосистему до 3000 МВт потужності.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це розповів у коментарі для програми "Енерго LIVE" очільник "Енергоатому" Петро Котін.

"Ми бачимо, що у нас є можливості та потреба у малих модульних реакторах на рівні до 3000 МВт", –заявив він.

За його словами, Україні потрібно буде побудувати 10 таких об'єктів.

Як зауважив Котін, "Енергоатом" уже має низку домовленостей із провідними розробниками малих модульних реакторів, зокрема з компанією Holtec International.

Він підкреслив, що наразі багато компаній у світі займаються розробкою малих модульних реакторів, що свідчить про розвиток атомних технологій.

Водночас очільник "Енергоатому" наголосив, що точно стверджувати, наскільки безпечною є експлуатація малих модульних реакторів в умовах повномасштабної війни не можна, однак, як переконують розробники, ці об'єкти є більш безпечними та меншими за розміром, ніж великі атомні реактори, а також можуть працювати там, де взагалі немає мережі.

Зауважимо, малі модульні реактори - це конструкції, які значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.

Україна та США розширюють співпрацю у сфері малих модульних реакторів

У листопаді Україна і США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР).

Зазначається, що партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

Технологія ММР має суттєві переваги перед традиційними АЕС завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.

Зауважимо, розвиток технології ММР розглядається як важливий елемент післявоєнного відновлення України, що сприятиме енергетичній безпеці та декарбонізації економіки.

У листопаді 2023 року в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Також у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.