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Украина планирует построить десять малых модульных реакторов
Украина планирует к 2050 году построить десять малых модульных реакторов, добавив таким образом в энергосистему 3000 МВт мощности.
Об этом рассказал в комментарии для программы "Энерго LIVE" глава "Энергоатома" Петр Котин.
"Мы видим, что у нас есть возможности и потребность в малых модульных реакторах на уровне до 3000 МВт", – заявил он.
По его словам, Украине предстоит построить 10 таких объектов.
Как отметил Котин, "Энергоатом" уже имеет ряд договоренностей с ведущими разработчиками малых модульных реакторов, в частности, с компанией Holtec International.
Он подчеркнул, что в настоящее время многие компании в мире занимаются разработкой малых модульных реакторов, что свидетельствует о развитии атомных технологий.
В то же время глава "Энергоатома" подчеркнул, что точно утверждать, насколько безопасна эксплуатация малых модульных реакторов в условиях полномасштабной войны нельзя, однако, как уверяют разработчики, эти объекты являются более безопасными и меньшими по размеру, чем крупные атомные реакторы, а также могут работать там, где вообще нет сети.
Заметим, малые модульные реакторы — это конструкции, которые значительно меньше размера и мощности, чем обычные крупные ядерные реакторы. Однако производят электричество по тому же принципу цепной ядерной реакции, что и более мощные энергоблоки АЭС.
Украина и США расширяют сотрудничество в сфере малых модульных реакторов
В ноябре Украина и США объявили о запуске трех новых проектов в сфере малых модульных реакторов (ММР).
Отмечается, что партнерство будет реализовываться в рамках программы FIRST (Foundation Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology — Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).
Технология ММР имеет существенные преимущества перед традиционными АЭС благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.
Заметим, что развитие технологии ММР рассматривается как важный элемент послевоенного восстановления Украины, что будет способствовать энергетической безопасности и декарбонизации экономики.
В ноябре 2023 года в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора .
Также в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.