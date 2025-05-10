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Зеленский ввел санкции против 74 компаний из РФ, Ирана, Китая и 58 россиян
9 мая Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.
На сайте президента Украины опубликован соответствующий указ.
Под санкции попали 58 граждан РФ, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также по три компании из Ирана и Узбекистана и одна – из Китая .
Какие компании попали в санкции?
Под санкции СНБО попали преимущественно российские предприятия, в частности:
- АО "Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс";
- АО "Производственное объединение Форт"; АО "ИПК "Финвал";
- АО "Исетский кузнечно-механический завод";
- АО "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент";
- АО "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова";
- АО "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон";
- АО "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега";
- АО "Самарский металлургический завод";
- АО "Ступинская металлургическая компания";
- АО "Соликамский магниевый завод" и другие.
Также в санкционном списке: китайская компания Smart Kit Technology Limited, узбекские "Ферганский химический завод", "Меркюри Ренессанс" и "Ро Матириалз Сельюлоус" , и иранские Bonyan Danesh Shargh Compan, Alvand Motorbuilding Industries Compan, Вonyan Danesh Shargh Private Company.
Какие ограничения предполагают санкции?
Санкции предусматривают полный перечень ограничительных мер, в частности:
- блокировка активов ; полное прекращение торговых операций;
- ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- запрещение вывода капиталов за границу;
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полный запрет захода в украинские порты и воздушное пространство ;
- запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности;
- ограничения по увеличению уставного капитала компаний, где иностранные государства имеют долю ;
- отмена виз и другие ограничения на въезд в Украину и другие.
Напомним, в апреле Зеленский ввел санкции против российских звезд, поддерживающих войну.