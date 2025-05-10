Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,07

EUR

46,89

--0,19

Наличный курс:

USD

41,50

41,41

EUR

47,20

47,00

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский ввел санкции против 74 компаний из РФ, Ирана, Китая и 58 россиян

Зеленский, закон, подпись
Зеленский ввел санкции компаний из РФ, Ирана, Китая и физлиц. / Офис президента

9 мая Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.

На сайте президента Украины опубликован соответствующий указ.

Под санкции попали 58 граждан РФ, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также по три компании из Ирана и Узбекистана и одна – из Китая .

Какие компании попали в санкции?

Под санкции СНБО попали преимущественно российские предприятия, в частности:

  • АО "Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс";
  • АО "Производственное объединение Форт"; АО "ИПК "Финвал";
  • АО "Исетский кузнечно-механический завод";
  • АО "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент";
  • АО "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова";
  • АО "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон";
  • АО "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега";
  • АО "Самарский металлургический завод";
  • АО "Ступинская металлургическая компания";
  • АО "Соликамский магниевый завод" и другие.

Также в санкционном списке: китайская компания Smart Kit Technology Limited, узбекские "Ферганский химический завод", "Меркюри Ренессанс" и "Ро Матириалз Сельюлоус" , и иранские Bonyan Danesh Shargh Compan, Alvand Motorbuilding Industries Compan, Вonyan Danesh Shargh Private Company.

Какие ограничения предполагают санкции?

Санкции предусматривают полный перечень ограничительных мер, в частности:

  • блокировка активов ; полное прекращение торговых операций;  
  • ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;  
  • запрещение вывода капиталов за границу;
  • полный запрет захода в украинские порты и воздушное пространство ;
  • запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности;
  • ограничения по увеличению уставного капитала компаний, где иностранные государства имеют долю ;
  • отмена виз и другие ограничения на въезд в Украину и другие.

Напомним, в апреле Зеленский ввел санкции против российских звезд, поддерживающих войну.

Автор:
Татьяна Ковальчук