Зеленский ввел санкции против 74 компаний из РФ, Ирана, Китая и 58 россиян

9 мая Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.

На сайте президента Украины опубликован соответствующий указ.

Под санкции попали 58 граждан РФ, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также по три компании из Ирана и Узбекистана и одна – из Китая .

Какие компании попали в санкции?

Под санкции СНБО попали преимущественно российские предприятия, в частности:

АО "Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс";

АО "Производственное объединение Форт"; АО "ИПК "Финвал";

АО "Исетский кузнечно-механический завод";

АО "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент";

АО "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова";

АО "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон";

АО "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега";

АО "Самарский металлургический завод";

АО "Ступинская металлургическая компания";

АО "Соликамский магниевый завод" и другие.

Также в санкционном списке: китайская компания Smart Kit Technology Limited, узбекские "Ферганский химический завод", "Меркюри Ренессанс" и "Ро Матириалз Сельюлоус" , и иранские Bonyan Danesh Shargh Compan, Alvand Motorbuilding Industries Compan, Вonyan Danesh Shargh Private Company.

Какие ограничения предполагают санкции?

Санкции предусматривают полный перечень ограничительных мер, в частности:

блокировка активов ; полное прекращение торговых операций;

полное прекращение торговых операций; ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

запрещение вывода капиталов за границу;

полный запрет захода в украинские порты и воздушное пространство ;



запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности;

запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности; ограничения по увеличению уставного капитала компаний, где иностранные государства имеют долю ;

отмена виз и другие ограничения на въезд в Украину и другие.

Напомним, в апреле Зеленский ввел санкции против российских звезд, поддерживающих войну.