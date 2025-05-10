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Зеленський запровадив санкції проти 74 компаній з РФ, Ірану, Китаю та 58 росіян

Зеленський, закон, підпис
Зеленський запровадив санкції компаній з РФ, Ірану, Китаю та фізосіб. / Офіс президента

9 травня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.

На сайті президента України опубліковано відповідний указ.

Під санкції потрапили 58 громадян РФ, 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану й одна - з Китаю.

Які компанії потрапили під санкції?

Під санкції РНБО потрапили переважно російські підприємства, зокрема:

  • АТ "Арзамаське дослідно-конструкторське бюро "Імпульс"; 
  • АТ "Виробниче об'єднання Форт"; АТ "ІПК "Фінвал"; 
  • АТ "Ісетський ковальсько-механічний завод"; 
  • АТ "Науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент"; 
  • АТ "Науково-дослідний інститут технічного скла ім. В.Ф.Солінова"; 
  • АТ "Оптико-механічне конструкторське бюро "Астрон"; 
  • АТ "Особливе конструкторсько-технологічне бюро "Омега"; 
  • АТ "Самарський металургійний завод"; 
  • АТ "Ступінська металургійна компанія"; 
  • АТ "Солікамський магнієвий завод" та інші.

Також у санкційному списку: китайська компанія Smart Kit Technology Limited, узбекські "Ферганський хімічний завод", "Меркюрі Ренессанс" і "Ро Матіріалз Сельюлоус", та іранські Bonyan Danesh Shargh Compan, Alvand Motorbuilding Industries Compan, Вonyan Danesh Shargh Private Company та інші.

Які обмеження передбачають санкції?

Санкції передбачають повний перелік обмежувальних заходів, зокрема:

  • блокування активів; повне припинення торговельних операцій; 
  • обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України; 
  • заборону виведення капіталів за кордон; 
  • повну заборону заходження в українські порти та повітряний простір;
  • заборону на передання технологій та прав інтелектуальної власності; 
  • обмеження щодо збільшення статутного капіталу компаній, де іноземні держави мають частку
  • скасування віз та інші обмеження на в’їзд до України та інші.

Нагадаємо, у квітні Зеленський запровадив санкції проти російських зірок, які підтримують війну.

Автор:
Тетяна Ковальчук