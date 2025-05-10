Зеленський запровадив санкції проти 74 компаній з РФ, Ірану, Китаю та 58 росіян

9 травня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.

На сайті президента України опубліковано відповідний указ.

Під санкції потрапили 58 громадян РФ, 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану й одна - з Китаю.

Які компанії потрапили під санкції?

Під санкції РНБО потрапили переважно російські підприємства, зокрема:

АТ "Арзамаське дослідно-конструкторське бюро "Імпульс";

АТ "Виробниче об'єднання Форт"; АТ "ІПК "Фінвал";

АТ "Ісетський ковальсько-механічний завод";

АТ "Науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент";

АТ "Науково-дослідний інститут технічного скла ім. В.Ф.Солінова";

АТ "Оптико-механічне конструкторське бюро "Астрон";

АТ "Особливе конструкторсько-технологічне бюро "Омега";

АТ "Самарський металургійний завод";

АТ "Ступінська металургійна компанія";

АТ "Солікамський магнієвий завод" та інші.

Також у санкційному списку: китайська компанія Smart Kit Technology Limited, узбекські "Ферганський хімічний завод", "Меркюрі Ренессанс" і "Ро Матіріалз Сельюлоус", та іранські Bonyan Danesh Shargh Compan, Alvand Motorbuilding Industries Compan, Вonyan Danesh Shargh Private Company та інші.

Які обмеження передбачають санкції?

Санкції передбачають повний перелік обмежувальних заходів, зокрема:

блокування активів ; повне припинення торговельних операцій;

повне припинення торговельних операцій; обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

заборону виведення капіталів за кордон;

повну заборону заходження в українські порти та повітряний простір ;



заборону на передання технологій та прав інтелектуальної власності;

заборону на передання технологій та прав інтелектуальної власності; обмеження щодо збільшення статутного капіталу компаній, де іноземні держави мають частку ;

скасування віз та інші обмеження на в’їзд до України та інші.

Нагадаємо, у квітні Зеленський запровадив санкції проти російських зірок, які підтримують війну.