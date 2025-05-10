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Зеленський запровадив санкції проти 74 компаній з РФ, Ірану, Китаю та 58 росіян
9 травня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.
На сайті президента України опубліковано відповідний указ.
Під санкції потрапили 58 громадян РФ, 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану й одна - з Китаю.
Які компанії потрапили під санкції?
Під санкції РНБО потрапили переважно російські підприємства, зокрема:
- АТ "Арзамаське дослідно-конструкторське бюро "Імпульс";
- АТ "Виробниче об'єднання Форт"; АТ "ІПК "Фінвал";
- АТ "Ісетський ковальсько-механічний завод";
- АТ "Науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент";
- АТ "Науково-дослідний інститут технічного скла ім. В.Ф.Солінова";
- АТ "Оптико-механічне конструкторське бюро "Астрон";
- АТ "Особливе конструкторсько-технологічне бюро "Омега";
- АТ "Самарський металургійний завод";
- АТ "Ступінська металургійна компанія";
- АТ "Солікамський магнієвий завод" та інші.
Також у санкційному списку: китайська компанія Smart Kit Technology Limited, узбекські "Ферганський хімічний завод", "Меркюрі Ренессанс" і "Ро Матіріалз Сельюлоус", та іранські Bonyan Danesh Shargh Compan, Alvand Motorbuilding Industries Compan, Вonyan Danesh Shargh Private Company та інші.
Які обмеження передбачають санкції?
Санкції передбачають повний перелік обмежувальних заходів, зокрема:
- блокування активів; повне припинення торговельних операцій;
- обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- заборону виведення капіталів за кордон;
-
повну заборону заходження в українські порти та
повітряний простір;
- заборону на передання технологій та прав інтелектуальної власності;
- обмеження щодо збільшення статутного капіталу компаній, де іноземні держави мають частку;
- скасування віз та інші обмеження на в’їзд до України та інші.
Нагадаємо, у квітні Зеленський запровадив санкції проти російських зірок, які підтримують війну.