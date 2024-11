В Украине построят завод по производству чистого водорода и аммиака

Украина и США объявили о запуске трех новых проектов в сфере малых модульных реакторов (ММР).

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что партнерство будет реализовываться в рамках программы FIRST (Foundation Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology — Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).

"Эта инициатива является стратегическим шагом для достижения глобальных климатических целей, региональной энергетической безопасности, экономического роста и перспектив послевоенного лидерства Украины в использовании передовых ядерных технологий", — подчеркивают в Минэнерго.

Что предполагает программа

Как сообщают в Минэнерго, программа предусматривает реализацию трех взаимосвязанных проектов:

строительство пилотного завода по производству чистого водорода и аммиака (проект "Чистое топливо");

конверсию угольных электростанций на ММР (проект "Феникс");

разработку дорожной карты декарбонизации сталелитейной промышленности с помощью ММР (проект "Чистая сталь").

Проекты будут реализовываться с участием ведущих энергетических компаний и научно-исследовательских учреждений Украины и США. Технология ММР имеет существенные преимущества перед традиционными АЭС благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.

Напомним, развитие технологии ММР рассматривается как важный элемент послевоенного обновления Украины, что будет способствовать энергетической безопасности и декарбонизации экономики. Программа FIRST обеспечит внедрение самых высоких стандартов ядерной безопасности и нераспространения при реализации этих проектов.

Вместо разрушенных ТЭС планируют построить 20 малых атомных реакторов

Отметим, в рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.

В ноябре 2023 года в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора .

Малые модульные реакторы — это конструкции, которые значительно меньше размера и мощности, чем обычные крупные ядерные реакторы. Однако производят электричество по тому же принципу цепной ядерной реакции, что и более мощные энергоблоки АЭС.

Также в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.