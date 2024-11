В Україні побудують завод із виробництва чистого водню та аміаку

Україна і США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

"Ця ініціатива є стратегічним кроком для досягнення глобальних кліматичних цілей, регіональної енергетичної безпеки, економічного зростання та перспективи післявоєнного лідерства України у використанні передових ядерних технологій", - підкреслюють в Міненерго.

Що передбачає програма

Як повідомляють в Міненерго, програма передбачає реалізацію трьох взаємопов'язаних проєктів:

будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт “Чисте паливо”);

конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт “Фенікс”);

розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт “Чиста сталь”).

Проєкти реалізовуватимуться за участі провідних енергетичних компаній та науково-дослідних установ України та США. Технологія ММР має суттєві переваги перед традиційними АЕС завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.

Нагадаємо, розвиток технології ММР розглядається як важливий елемент післявоєнного відновлення України, що сприятиме енергетичній безпеці та декарбонізації економіки. Програма FIRST забезпечить впровадження найвищих стандартів ядерної безпеки та нерозповсюдження під час реалізації цих проєктів.

Замість зруйнованих ТЕС планують побудувати 20 малих атомних реакторів

Зауважимо, в межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

У листопаді 2023 року в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Малі модульні реактори - це конструкції, які значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.

Також у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.