Україна пройшла до фіналу "Євробачення-2025" (ВІДЕО)

Український гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" пройшов до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", який проводиться у швейцарському Базелі. Всього у півфіналі ввечері 13 травня брали участь представники 15 країн, зокрема, Ziferblat виступали під №5. Також представили свої виступи Іспанія, Італія та Швейцарія, які до фіналу потрапляють автоматично.

Окрім України, до десятки фіналістів увійшли представники Норвегії, Албанії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Польщі, Сан-Марино, Естонії та Португалії. Відповідно, не буде у фіналі Словенії, Бельгії, Азербайджану, Хорватії та Кіпру.

Зазначимо, що найбільш несподіваним виявився вихід до фіналу Португалії, представленої гуртом Napa. Їй букмекери давали найменші шанси (після самого виступу вони впали в середньому до лише 14%). Така ж ситуація, нагадаємо, трапилася минулого року з Латвією. Натомість бельгійський співак Red Sebastian, якому букмекери давали в середньому 88% на прохід до фіналу, навпаки, "пролетів".

Фіналістів було обрано за результатами голосування національних журі, які було отримано ще до проведення півфіналу, та голосування аудиторії безпосередньо після виступів у вівторок. Зокрема, враховувалися голоси від Іспанії, Італії та Швейцарії, які повноцінно прийматимуть участь лише у фіналі. Втім, до завершення фестивалю отримані результати детально не розкриваються задля збереження інтриги.

Виступи артистів, що теж пройшли до фіналу

Номери, що до фіналу не потрапили

Нагадаємо, що другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня. Конкуренція у ньому буде вищою, адже брати участь будуть представники вже 16 країн - Австрії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Ізраїлю, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Сербії, Фінляндії, Чехії, Чорногорії, а також Австралії, яка бере участь на рівні з європейськими країнами. В свою чергу, Велика Британія, Німеччина та Франція представлять свої номери, вже будучи автоматично у фіналі.

Фінал "Євробачення" має відбутися в суботу, 17 травня. Окрім 20 країн, що пройшли з півфіналів, у ньому традиційно візьмуть участь музиканти з країн "Великої п'ятірки" (Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції), а також країни, яка перемогла минулого року і, відповідно, приймає цьогорічний конкурс (Швейцарії).

Скільки коштувала участь у "Євробаченні" для Ziferblat

Зазначимо, що учасники гурту Ziferblat витрати на свою участь у європейському пісенному конкурсі оцінюють у суму до 130 тисяч доларів. Зокрема, за словами гітариста Валентина Лещинського, вони вирішили самостійно знайти режисера для постановки свого номеру, попри те, що в такому випадку Національна суспільна телерадіокомпанія України витрати на це не компенсує.

"Над номером може працювати режисер, якому ви самостійно не платили. Вірніше, "Суспільне" як організація може оплатити частину номера, якщо проводиться тендер на обрання режисера. Але артист може відмовитися від такого тендеру, якщо він не хоче віддавати право обрання режисера комусь. Відповідно, в нашому випадку ми самі шукали режисера - і це питання на нас", - пояснив музикант.

Він додав, що "Суспільне" залучене до процесу фінансової та іншої організаційної допомоги, але настільки, "наскільки це можливо". До витрат при цьому слід додавати і поїздки на так звані pre-party, тобто заходи, що передують самому "Євробаченню".

"Ці вечірки - це теж за наш рахунок усе. Тобто коли люди пишуть: "Ну, хай хлопці повеселяться за рахунок держави" - це абсурд... Артисти у нас більшість часу їздили за свій кошт. Тому це комерційна історія, яка частково покривається державним коштом, частково спонсорським, але більше - артисти [вкладаються] самі. Загалом витрати на все про все будуть сягати 100 тисяч, 120-130 тисяч доларів. Це дуже лайтово, тобто ми дуже утискаємося", - зазначив Лещинський.

Представник України вказує, що бюджети інших країн на "Євробаченні", причому саме державні, сягають "і півмільйона, і більше". В свою чергу, його брат та вокаліст гурту Даниїл Лещинський зазначив, що існують ще паралельні витрати, які не стосуються "Євробачення" напряму, - наприклад запис англомовного альбому "під Євробачення" як інфопривід, який група здійснює за власний кошт.

Скільки "Євробачення" коштувало Базелю

Про те, що містом-господарем "Євробачення-2025" стане саме Базель, було оголошено ще у серпні 2024 року. 11 вересня рада кантону Базель-місто схвалила бюджет витрат, пов'язаних з його проведенням, обсягом 34,96 мільйона швейцарських франків (біля 37,4 мільйона євро, або 1,75 мільярда гривень).

Зокрема, ця сума включала витрати на інфраструктуру та покриття недоотриманих доходів в районі концертного залу St. Jakobshalle (загалом 14,59 мільйонів франків), на безпеку й кібербезпеку (7,88 мільйона франків), на розміщення (5,07 мільйона франків), транспорт, в тому числі громадський (загалом 2 мільйони франків), супутні заходи (915 тисяч франків), на організаційні потреби та комунікацію (800 тисяч франків).

На організацію трансляції концерту на сусідньому з St. Jakobshalle футбольному стадіоні у день фіналу 17 травня було заплановано витратити близько 2,5 мільйона франків, однак вони мають були компенсовані за рахунок доходів від квитків, харчування та розміщення гостей.

Витрати на організацію безкоштовної розважальної програми для фанатів "Євробачення" у центрі міста були оцінені у 500 тисяч франків, а вартість організації "селища Євробачення" у виставковому центрі Базеля мала бути покритою з регіонального фонду лотерейної компанії Swisslos, з якого, зокрема, фінансуються культурні заходи, на суму до 2,14 мільйона франків.

Зазначимо при цьому, що нечислені місцеві християнські ультраконсерватори, невдоволені перспективою проведення в місті конкурсу з занадто ліберальними, на їхню думку, традиціями, восени домоглися ініціювання місцевого референдуму з цього питання.

Голосування було призначено на 24 листопада, і за його результатами 66,6% виборців кантону при явці у 57,2% все ж проголосували за схвалення виділення зазначених коштів з місцевого бюджету, чим загрозу для організації "Євробачення" було все ж знято.

Право ж на проведення конкурсу 2025 року, нагадаємо, Швейцарія виборола завдяки перемозі Nemo з піснею "The Code" на минулорічному конкурсі у шведському місті Мальме. Україна, яку представляли Jerry Heil та Alyona Alyona, посіла тоді третє місце.