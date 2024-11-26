Фонд держмайна отримав права на нерухомість і пісні Повалій. Автомобілі ж поки конфісковано лише на папері

Фонд державного майна отримав в управління активи, що належали співачці Таїсії Повалій і були стягуті державою за рішенням Вищого антикорупційного суду від 22 жовтня на виконання закону про санкції.

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Як ідеться у повідомленні відомства, серед конфіскованого майна - автомобіль BMW 740 LI 2009 року випуску та пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв.

Також Повалій позбавили майнових прав на музику та слова до пісень "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю" та "Доброе утро".

Також стягнуто в дохід держави активи, щодо яких Повалій може "прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження". Зокрема, це сім земельних ділянок у Київській області, два житлових будинки у Святошинському районі Києва, автомобіль BMW X5 2017 року випуску та три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв.

Нагадаємо, що перед повномасштабним російським вторгненням Повалій переїхала до Москви, згодом публічно підтримала його, а в серпні 2023 року отримала російське громадянство. Санкції проти співачки були запроваджені Україною в жовтні 2022 року.

Зазначимо також, що з 1996 року вона мала звання Заслуженої артистки України, а з 1997 - Народної артистки України. Однак указом президента Володимира Зеленського від 22 листопада 2024 року була безстроково позбавлена всіх державних нагород та інших форм відзначення. Окрім артистичної діяльності, Повалій була в 2012-2014 роках депутаткою Верховної Ради (представляла Партію регіонів).

Судячи з повідомлення ФДМ, він планує виставити конфісковане в неї на продаж. Кошти ж від цього підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, тобто будуть спрямовані на фінансування відновлення України та підтримку постраждалих регіонів. Конкретики наразі не наводиться.

Більш того, заявлено, що фонд наразі тільки "здійснює заходи щодо належного стягнення" активів Повалій. У відповідь на питання в коментарях до запису стосовно згаданих автомобілів ФДМ дав зрозуміти, що фактично ними не володіє, натомість "за допомогою правоохоронних органів буде здійснювати заходи з розшуку". Якщо ж BMW знайдуться, фонд вживатиме заходи щодо їх реєстрації за державою і лише після цього виставить на продаж.