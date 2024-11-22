Частки дружини Медведчука у телеканалах групи "1+1" планують конфіскувати

Міністерство юстиції України через Вищий антикорупційний суд хоче стягнути в дохід держави частки дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко в юридичних особах телеканалів групи "1+1".

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Про це пише Детектор медіа із посиланням на повідомленні Мін'юсту.

Зазначається, що наразі справу про конфіскацію активів Марченко розглядає Вищий антикорупційний суд. Найближче засідання заплановано на 27 листопада.

На користь держави у дружини Медведчука планують конфіскувати:

8,2104% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Студія 1+1",

8,1617% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Гравіс-кіно",

8,1617% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства "ТЕТ",

8,1617% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Рєал Істейт-ТВ",

100% частки в статутному капіталі приватного підприємства "Омега-TV".

Водночас юридичні особи каналів 112, Zik і NewsOne у справі щодо санкцій проти Медведчука та його дружини не фігурують.

Як пише видання, "1+1" впродовж останніх двох років перевели частину брендів своїх каналів на нові юридичні особи. Наприклад, компанія, яка належить Ігорю Коломойському, – ТОВ "Студія 1+1" – змінила логотип свого каналу з "1+1 Україна" на "1+1 Марафон". Канал "Бігуді" (ТОВ "Рєал Істейт-ТВ") змінив логотип на "2+2 марафон". Бренди ТЕТ і "2+2" належать ПрАТ "Телекомпанія "ТЕТ" і ТОВ "Рєал Істейт-ТВ" (власники – Коломойський і соратники). Тобто юридичні особи цих каналів фігурують у справі про стягнення частки на користь держави.

Однак відсоток власності Марченко в цих компаніях не вважається істотною участю.

У лютому 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи "1+1" щодо наявності в структурі власності дружини Медведчука та не знайшла порушень. Тоді регулятор аргументував свою позицію тим, що частка Марченко становить 8% і не є істотною участю.

У лютому 2023 року суд арештував майно Марченко на загальну суму понад 5,6 млрд грн. Зокрема, активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах, втім, тоді не уточнювалось, про які саме компанії йде мова.

Управління Служби безпеки України розказало лише про арешт ПП "Омега-TV". Ця компанія входить до групи власності Віктора Медведчука та пов'язаних із ним осіб. Вона має розмір статутного капіталу 1 млн грн, займається виробництвом кіно- та відеофільмів і телевізійних програм.

Марченко заснувала компанію ще в 2000 році, коли вела в ефірі державного каналу "УТ-1" соціально-розважальне шоу "Моя професія" та політичне токшоу "Час". Ця ж компанія виробляла документальний цикл "Імена". Програми виходили в ефір на "УТ-1", з 2005 року – на "Інтері".

У структурі власності "1+1" від 14 квітня 2021 року замість компанії Bolvik Ventures LTD, контролерами якої були Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %), з'явилася кіпрська компанія Charlane limited.

33,3% цієї компанії через Kirena Holdings Ltd та через ТОВ "Інвестиційна компанія "Гармонія"" належать Оксані Марченко. Вона є бенефіціаркою ТОВ "Інвестиційна компанія "Гармонія".

5 липня 2024 року Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про конфіскацію активів Медведчука і Марченко. Серед заявленого до стягнення є майно телеканалів, але перелік каналів міністерство не вказало.