Долю супруги Медведчука в телеканалах группы "1+1" планируют конфисковать

Министерство юстиции Украины через Высший антикоррупционный суд хочет взыскать в доход государства доли супруги бывшего народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко в юридических лицах телеканалов группы "1+1".

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Об этом пишет Детектор СМИ со ссылкой на сообщении Минюста.

Отмечается, что дело о конфискации активов Марченко рассматривает Высший антикоррупционный суд. Ближайшее заседание запланировано на 27 ноября.

В пользу государства у супруги Медведчука планируют конфисковать:

8,2104% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Студия 1+1",

8,1617% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Гравис-кино",

8,1617% от общего количества акций частного акционерного общества "ТЭТ",

8,1617% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Реал Истейт-ТВ",

100% доли в уставном капитале частного предприятия "Омега-TV".

В то же время юридические лица каналов 112, Zik и NewsOne по делу санкций против Медведчука и его жены не фигурируют.

Как пишет издание, "1+1" на протяжении последних двух лет перевели часть брендов своих каналов на новые юридические лица. Украина" на "1+1 Марафон". Канал "Бигуди" (ООО "Реал Истейт-ТВ") сменил логотип на "2+2 марафон". Бренды ТЕТ и "2+2" принадлежат ЧАО "Телекомпания "ТЕТ" и ООО "Реал Истейт-ТВ" (владельцы – Коломойский и соратники).

Однако процент собственности Марченко в этих компаниях не считается существенным участием.

В феврале 2021 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверил каналы группы "1+1" о наличии в структуре собственности жены Медведчука и не нашел нарушений. Тогда регулятор аргументировал свою позицию тем, что доля Марченко составляет 8% и не является существенным участием.

В феврале 2023 года суд арестовал имущество Марченко на общую сумму более 5,6 млрд. грн. В частности, активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях, впрочем, тогда не уточнялось, о каких компаниях идет речь.

Управление Службы безопасности Украины рассказало только об аресте ЧП "Омега-TV". Эта компания входит в группу собственности Виктора Медведчука и связанных с ним лиц. Она имеет размер уставного капитала в 1 млн грн, занимается производством кино- и видеофильмов и телевизионных программ.

Марченко основала компанию еще в 2000 году, когда вела в эфире государственного канала "УТ-1" социально-развлекательное шоу "Моя профессия" и политическое токшоу "Время". Эта же компания производила документальный цикл "Имена". Программы выходили в эфир на УТ-1, с 2005 года — на Интере.

В структуре собственности "1+1" от 14 апреля 2021 вместо компании Bolvik Ventures LTD, контролерами которой были Игорь Суркис (с долей 33,34 %), Леонид Ашкенази (с долей 33,33 %) и Оксана Марченко (с долей 33 ,33%), появилась кипрская компания Charlane limited.

33,3% этой компании через Kirena Holdings Ltd и через ООО "Инвестиционная компания "Гармония"" принадлежат Оксане Марченко. Она является бенефициаркой ООО "Инвестиционная компания "Гармония".

5 июля 2024 года Министерство юстиции подало в ВАКС иск о конфискации активов Медведчука и Марченко. Среди заявленного к взысканию есть имущество телеканалов, но перечень каналов министерство не указало.