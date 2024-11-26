Фонд госимущества получил права на недвижимость и песни Повалий. Машины же пока конфисковали лишь на бумаге

Фонд государственного имущества получил в управление активы, которые принадлежали певице Таисии Повалий и были взысканы государством по решению Высшего антикоррупционного суда от 22 октября во исполнение закона о санкциях.

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Как говорится в сообщении ведомства, среди конфискованного имущества – автомобиль BMW 740 LI 2009 года выпуска и устройство отечественного производства для отстрела патронов.

Также Повалий лишили имущественных прав на музыку и слова к песням "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю" и "Доброе утро".

Также взысканы в доход государства активы, в отношении которых Повалий может "прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения". В частности, это семь земельных участков в Киевской области, два жилых дома в Святошинском районе Киева, автомобиль BMW X5 2017 года выпуска и три устройства отечественного производства для отстрела патронов.

Напомним, что перед полномасштабным российским вторжением Повалий переехала в Москву, вскоре публично поддержала его, а в августе 2023 года получила российское гражданство. Санкции против певицы были введены Украиной еще в октябре 2022 года.

Отметим также, что с 1996 года она имела звание Заслуженной артистки Украины, а с 1997 – Народной артистки Украины. Однако указом президента Владимира Зеленского от 22 ноября 2024 года была бессрочно лишена всех государственных наград и прочих форм отличия. Кроме артистической деятельности, Повалий была в 2012-2014 годах депутатом Верховной Рады (представляла Партию регионов).

Судя по сообщению ФГИ, он планирует выставить конфискованное у нее на продажу. Средства пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, то есть будут направлены на финансирование восстановления Украины и поддержку пострадавших регионов. Конкретика пока не приводится.

Более того, заявлено, что фонд пока лишь "принимает меры по надлежащему взысканию" активов Повалий. В ответ на вопрос в комментариях к записи относительно упомянутых автомобилей ФГИ дал понять, что фактически ими не владеет, а "с помощью правоохранительных органов будет осуществлять мероприятия по розыску". Если же BMW найдутся, фонд примет меры по их регистрации за государством и только после этого выставит на продажу.