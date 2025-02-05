Директора музичного лейблу судитимуть за привласнення 1,5 млн грн спадкоємців музиканта: про кого мова

До суду переданий обвинувальний акт щодо директора музичного лейблу. Йому інкримінують підробку документів та шахрайське заволодіння 1,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Імена не розголошуються, але джерела в поліції підтвердили РБК-Україна, що йдеться про лейбл Moon Records, з яким уже давно конфліктує вдова Андрія Кузьменка — Світлана Бабійчук.

Про хід розслідування

Слідство встановило, що після трагічної смерті відомого українського артиста всі авторські права на його творчість перейшли до його дружини. Вона заснувала компанію з назвою, що повторювала його сценічний псевдонім, для управління цими правами.

Згідно з угодою з музичним лейблом, компанія мала отримувати 70% доходу від використання пісень артиста. Однак директор лейблу, який підписав договір із власником авторських прав, свідомо занижував кількість прослуховувань його музики на цифрових платформах.

Зазначається, що співучасники використовували іноземну компанію, контролювану засновником лейблу, щоб приховати незаконний прибуток і зменшити виплати правовласнику.

Внаслідок таких дій компанія спадкоємиця артиста недоотримала понад 1,5 млн грн доходу від використання інтелектуальної власності, що підтверджено експертним висновком.

Ще одного фігуранта кримінального провадження – засновника музичного лейблу оголошено у розшук.

Прокурори Офісу Генпрокурора також вживають заходів у рамках міжнародного співробітництва для захисту авторських прав та запобігання використанню оригіналів треків і альбомів гурту іноземними компаніями без дозволу власника.

Скандал навколо вдови Кузьми Скрябіна

Delo.ua повідомляло, що після трагічної загибелі музиканта в лютому 2015 року авторські права на його творчість успадкувала дружина, яка створила компанію для управління отриманими інтелектуальними правами — ТОВ "Кузьма Скрябін".

Ця компанія видала ліцензію на використання всіх пісень Андрія звукозаписувальному лейблу, що спеціалізується на продюсуванні відомих українських артистів.

Угода передбачала, що 70% доходу від творчості співака отримує його дружина, а 30% — лейбл за управління активами. Однак розрахунки, що надсилав лейбл, не відповідали реальним даним.

У 2021 році в мережі з’явилося відео, на якому мати загиблого співака, Ольга Кузьменко, звертається до генерального продюсера Moon Records Андрія Пасічника, звинувачуючи його в "розкраданні авторських прав" Андрія Кузьменка.

Крім того, у 2023 році Moon Records незаконно випустив альбом каверів Dakooka на пісні Скрябіна. Вдова Андрія Кузьменка заявила, що всі авторські права на музику гурту належать ТОВ "Кузьма Скрябін", і будь-яке використання без дозволу компанії є неможливим.