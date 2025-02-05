Директора музыкального лейбла будут судить за присвоение 1,5 млн грн наследников музыканта: о ком речь

В суд передан обвинительный акт в отношении директора музыкального лейбла. Ему инкриминируют подделку документов и мошенническое завладение 1,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Имена не разглашаются, но источники в полиции подтвердили, что речь идет о лейбле Moon Records, с которым уже давно конфликтует вдова Андрея Кузьменко — Светлана Бабийчук.

О ходе расследования

Следствие установило, что после трагической смерти известного украинского артиста все авторские права на его творчество перешли его жене. Она основала компанию с названием, повторяющим его сценический псевдоним, для управления этими правами.

Согласно соглашению с музыкальным лейблом, компания должна была получать 70% дохода от использования песен артиста. Однако директор лейбла, подписавший договор с владельцем авторских прав, сознательно занижал количество прослушиваний его музыки на цифровых платформах.

Отмечается, что соучастники использовали иностранную компанию, контролируемую учредителем лейбла, чтобы скрыть незаконную прибыль и снизить выплаты правообладателю.

В результате таких действий компания наследница артиста недополучила более 1,5 млн грн дохода от использования интеллектуальной собственности, что подтверждено экспертным заключением.

Еще один фигурант уголовного производства – основатель музыкального лейбла объявлен в розыск.

Прокуроры Офиса Генпрокурора также принимают меры в рамках международного сотрудничества по защите авторских прав и предотвращению использования оригиналов треков и альбомов группы иностранными компаниями без разрешения владельца.

Скандал вокруг вдовы Кузьмы Скрябина

Delo.ua сообщало, что после трагической гибели музыканта в феврале 2015 года авторские права на его творчество унаследовала жена, создавшая компанию для управления полученными интеллектуальными правами — ООО "Кузьма Скрябин".

Эта компания выдала лицензию на использование всех песен Андрея звукозаписывающему лейблу, специализирующуюся на продюсировании известных украинских артистов.

Соглашение предполагало, что 70% дохода от творчества певца получает его жена, а 30% — лейбл за управление активами. Однако расчеты, присылаемые лейблом, не соответствовали реальным данным.

В 2021 году в сети появилось видео, на котором мать погибшего певца, Ольга Кузьменко, обращается к генеральному продюсеру Moon Records Андрею Пасечнику, обвиняя его в "хищении авторских прав" Андрея Кузьменко.

Кроме того, в 2023 году Moon Records незаконно выпустил альбом каверов Dakooka на песне Скрябина. Вдова Андрея Кузьменко заявила, что все авторские права на музыку группы принадлежат ООО "Кузьма Скрябин", и любое использование без разрешения компании невозможно.