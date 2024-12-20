Музыкальный лейбл обманул наследников известного музыканта почти на 1,5 млн грн: о ком речь

Следователи Нацполиции объявили подозрение директору известного украинского музыкального лейбла, обманувшему наследников легендарного музыканта почти на 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, имена не разглашаются.

Все о деле

Следует отметить, что после смерти артиста его авторские права на все творчество перешли к жене, которая создала компанию для управления полученными интеллектуальными правами. Эта фирма выдала лицензию на воспроизведение всех его песен звукозаписывающему лейблу.

Согласно соглашению, 70% дохода от авторских прав получала вдова артиста, а 30% — лейбл.

Оперативники киберполиции установили, что лейбл звукозаписи заключил соглашение с чешской компанией по увеличению прибыли. Под видом дочерней компании чешская фирма забирала до 85% прибыли, при этом занижая реальное количество прослушиваний на стриминговых платформах.

По результатам независимой экспертизы, цифровое распространение музыки погибшего артиста в 2017-2019 годах должно было принести его жене не менее 1,5 млн. грн прибыли.

После обысков и допросов свидетелей и потерпевших следователи Нацполиции собрали доказательства для оглашения подозрения директору и основателю музыкального лейбла за мошенничество в особо крупных размерах, наказываемом до восьми лет лишения свободы.

Скандал связан со вдовой Кузьмы Скрябина — детали СМИ

Источники в полиции подтвердили РБК-Украина, что речь идет о лейбле Moon Records, с которым уже давно конфликтует вдова Андрея Кузьменко — Светлана Бабийчук.

Отмечается, что после трагической гибели музыканта в феврале 2015 года авторские права на все его творчество унаследовала его жена, основавшая компанию по управлению полученными интеллектуальными правами — ООО "Кузьма Скрябин".

Эта компания выдала лицензию на любое использование всех песен Андрея "звукозаписывающему лейблу, занимающемуся продюсированием известных украинских артистов".

Соглашение предполагало, что 70% дохода от творчества певца получает его жена, а 30% — лейбл за управление активами. Однако расчеты, присылаемые лейблом, не соответствовали реальным данным.

Напоминается, что в 2021 году в сети появилось видео, на котором мать погибшего певца, Ольга Кузьменко, обращается к генеральному продюсеру Moon Records Андрею Пасечнику, обвиняя его в "хищении авторских прав" Андрея Кузьменко.

Кроме того, в 2023 году Moon Records незаконно выпустил альбом каверов Dakooka на песне Скрябина. Вдова Андрея Кузьменко заявила, что все авторские права на музыку группы принадлежат ООО "Кузьма Скрябин", и ее использование без разрешения компании невозможно.

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