Музичний лейбл ошукав спадкоємців відомого музиканта майже на 1,5 млн грн: про кого мова

Слідчі Нацполіції оголосили підозру директору відомого українського музичного лейблу, який ошукав спадкоємців легендарного музиканта майже на 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, імена не розголошуються.

Все про справу

Зазаначається, що після смерті артиста його авторські права на всю творчість перейшли до дружини, яка створила компанію для управління отриманими інтелектуальними правами. Ця фірма видала ліцензію на відтворення всіх його пісень звукозаписному лейблу.

Згідно з угодою, 70% доходу від авторських прав отримувала вдова артиста, а 30% — лейбл. Однак директор лейблу навмисно занижував кількість прослуховувань на стрімінгових платформах, що призводило до зменшення виплат вдові.

Оперативники кіберполіції встановили, що лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією для збільшення прибутків. Під виглядом дочірньої компанії, чеська фірма забирала до 85% прибутку, при цьому занижуючи реальну кількість прослуховувань на стрімінгових платформах.

За результатами незалежної експертизи, цифрове розповсюдження музики загиблого артиста у 2017-2019 роках повинно було принести його дружині не менше 1,5 млн грн прибутку.

Після обшуків та допитів свідків і потерпілих слідчі Нацполіції зібрали докази для оголошення підозри директору та засновнику музичного лейбла за шахрайство в особливо великих розмірах, що карається до восьми років позбавлення волі.

Скандал пов'язаний зі вдовою Кузьми Скрябіна - деталі ЗМІ

Джерела в поліції підтвердили РБК-Україна, що йдеться про лейбл Moon Records, з яким уже давно конфліктує вдова Андрія Кузьменка — Світлана Бабійчук.

Зазначається, що після трагічної загибелі музиканта в лютому 2015 року авторські права на всю його творчість успадкувала його дружина, яка заснувала компанію для управління отриманими інтелектуальними правами — ТОВ "Кузьма Скрябін".

Ця компанія видала ліцензію на будь-яке використання всіх пісень Андрія "звукозаписувальному лейблу, що займається продюсуванням відомих українських артистів".

Угода передбачала, що 70% доходу від творчості співака отримує його дружина, а 30% — лейбл за управління активами. Однак розрахунки, що надсилав лейбл, не відповідали реальним даним.

Нагадується, що у 2021 році в мережі з’явилось відео, на якому мати загиблого співака, Ольга Кузьменко, звертається до генерального продюсера Moon Records Андрія Пасічника, звинувачуючи його в "розкраданні авторських прав" Андрія Кузьменка.

Крім того, у 2023 році Moon Records незаконно випустив альбом каверів Dakooka на пісні Скрябіна. Вдова Андрія Кузьменка заявила, що всі авторські права на музику гурту належать ТОВ "Кузьма Скрябін", і її використання без дозволу компанії неможливе.

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