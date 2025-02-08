Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat (ВІДЕО)

Гурт Ziferblat з піснею “Bird Of Pray” переміг у національному відборі пісні-представниці України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2025", що пройде в травні у Швейцарії.

Як і в попередні роки, переможця відбору було визначено за результатами голосування журі (половина балів) та глядачів (інша половина балів). Голосування аудиторії проводилося як у формі SMS-повідомлень, так і в застосунку "Дія". Останнім способом проголосувало, як свідчать дані у самій "Дії", майже 362,4 тисячі громадян.

Примітно, що нацвідбір з виступами конкурсантів транслювався у запису, а не в прямому ефірі. Виступи при цьому супроводжувалися перекладом жестовою мовою. Надалі оголошення результатів конкурсу відбувалося вже наживу.

Ведучими шоу були Тимур Мірошніченко, Марія Єфросиніна та стендап-комік Василь Байдак. У журі ж, як і минулого року, були переможниця "Євробачення-2016" Джамала та лідер рок-гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Третьою суддею була фронтвумен гурту Go_A, який брав участь у "Євробаченні-2021", Катерина Павленко. Минулого року, нагадаємо, замість останньої був Андрій Данилко, однак претендувати на статус судді цьогорічного відбіру він відмовився.

Влад Шериф — Wind Of Change

Абіє — Дім

Molodi — My Sea

Future Culture — Waste My Time

Маша Кондратенко — No Time To Cry

Khayat — Honor

Fіїнка - Культура

Krylata — Stay True

Ziferblat — Bird Of Pray

ДК Енергетик — Сіль

Нагадаємо, що дев'ятку учасників було обрано безпосередньо за результатами прослуховування. Їх було названо ще 20 грудня, однак пісні опубліковано лише 23 січня - після проведення голосування аудиторії за додаткового фіналіста, яким стала Fіїнка.

69-й конкурс "Євробачення" цього року проходитиме на арені St. Jakobshalle у швейцарському місті Базель. Півфінали мають відбутися 13 та 15 травня. Україна виступатиме у першому. Фінал відбудеться 17 травня.

У конкурсі спершу планували взяти участь 38 країн, 32 з яких мала змагатися у півфіналах. Автоматичними фіналістами, як і всі останні роки, є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та країна-переможниця минулорічного конкурсу (Швейцарія).

Втім, 22 січня Молдова несподівано оголосила про відмову від своєї участі після проведення 18 січня попереднього відбору до національного фіналу, що стало першим подібним рішенням в історії. Причиною фактично було названо низький рівень пісень та виконавців, які зголосилися претендувати на представлення країни. Таким чином, цього року на конкурсі буде лише 37 країн.