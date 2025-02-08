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Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat (ВІДЕО)
Гурт Ziferblat з піснею “Bird Of Pray” переміг у національному відборі пісні-представниці України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2025", що пройде в травні у Швейцарії.
Як і в попередні роки, переможця відбору було визначено за результатами голосування журі (половина балів) та глядачів (інша половина балів). Голосування аудиторії проводилося як у формі SMS-повідомлень, так і в застосунку "Дія". Останнім способом проголосувало, як свідчать дані у самій "Дії", майже 362,4 тисячі громадян.
Примітно, що нацвідбір з виступами конкурсантів транслювався у запису, а не в прямому ефірі. Виступи при цьому супроводжувалися перекладом жестовою мовою. Надалі оголошення результатів конкурсу відбувалося вже наживу.
Ведучими шоу були Тимур Мірошніченко, Марія Єфросиніна та стендап-комік Василь Байдак. У журі ж, як і минулого року, були переможниця "Євробачення-2016" Джамала та лідер рок-гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.
Третьою суддею була фронтвумен гурту Go_A, який брав участь у "Євробаченні-2021", Катерина Павленко. Минулого року, нагадаємо, замість останньої був Андрій Данилко, однак претендувати на статус судді цьогорічного відбіру він відмовився.
Нагадаємо, що дев'ятку учасників було обрано безпосередньо за результатами прослуховування. Їх було названо ще 20 грудня, однак пісні опубліковано лише 23 січня - після проведення голосування аудиторії за додаткового фіналіста, яким стала Fіїнка.
69-й конкурс "Євробачення" цього року проходитиме на арені St. Jakobshalle у швейцарському місті Базель. Півфінали мають відбутися 13 та 15 травня. Україна виступатиме у першому. Фінал відбудеться 17 травня.
У конкурсі спершу планували взяти участь 38 країн, 32 з яких мала змагатися у півфіналах. Автоматичними фіналістами, як і всі останні роки, є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та країна-переможниця минулорічного конкурсу (Швейцарія).
Втім, 22 січня Молдова несподівано оголосила про відмову від своєї участі після проведення 18 січня попереднього відбору до національного фіналу, що стало першим подібним рішенням в історії. Причиною фактично було названо низький рівень пісень та виконавців, які зголосилися претендувати на представлення країни. Таким чином, цього року на конкурсі буде лише 37 країн.