Фінал нацвідбору на "Євробачення-2025": оприлюднено всі пісні учасників

Національна суспільна телекомпанія України опублікувала десятку пісень, які змагатимуться за перемогу у фіналі націльнального відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025". Крім того під час пресконференції у четвер жеребкуванням було визначено наступний порядок виступу конкурсантів:

Нагадаємо, що дев'ятку учасників було обрано безпосередньо за результатами прослуховування. Їх було названо ще 20 грудня, однак пісні не публікувалися, поки не пройде голосування аудиторії за додаткового фіналіста.

За результатами голосування в застосунку "Дія", яке проходило 13-17 січня, перемогу здобула Fіїнка, отримавши підтримку 79,7 тисячі українців. Відповідно, інші дев'ять претендентів до фіналу не потрапили.

Коли буде відбір та саме "Євробачення"

Сам фінал нацвідбору має відбутися 8 лютого. До журі, як і минулого року, за результатами іншого голосування у "Дії" було обрано переможницю "Євробачення-2016" Джамалу та лідера рок-гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця.

Третьою суддею буде фронтвумен гурту Go_A, що брав участь у "Євробаченні-2021", Катерина Павленко. Минулого ж року замість останньої був обраний Андрій Данилко, однак претендувати на статус судді цьогорічного відбіру він відмовився.

69-й конкурс "Євробачення" цього року проходитиме на арені St. Jakobshalle у швейцарському місті Базель. Півфінали мають відбутися 13 та 15 травня, а фінал - 17 травня.

"Євробачення" вперше без Молдови

У конкурсі мали брати участь 38 країн, 31 з яких мала змагатися у півфіналах. Автоматичними фіналістами, як і всі останні роки, є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та країна-переможниця минулорічного конкурсу (Швейцарія).

Втім, 22 січня Молдова несподівано оголосила про відмову від участі після проведення 18 січня попереднього відбору до національного фіналу. Організатори назвали рішення "непростим, але детально проаналізованим".

Вони заявили, що скасувати участь у "Євробаченні" було вирішено "після детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем". Зокрема, було визнано низький загальний рівень виконавців та їхніх творів, що "викликало негативне сприйняття серед фахівців і громадськості, підкреслюючи необхідність суттєвої реформи процесу відбору".

"Ми консультувалися з музичними фахівцями, і більшість із них висловили серйозні застереження щодо участі Молдови цього року, що повністю збігається з думкою журі, яке Teleradio Moldova обрало для цього видання. Ми поважаємо думку професіоналів і громадськості та розуміємо, що повинні приймати відповідальні рішення", - зазначив директор телеканалу Moldova 1, який є частиною TRM, Корнеліу Дурнеску.

Він вказав, що мовник тепер прагнутиме переглянути критерії та методологію відбору, забезпечивши "більш конкурентоспроможне культурне представництво на міжнародній арені". Додамо, що Молдова вперше взяла участь у міжнародному конкурсі в 2005 році і до цього жодного року його не пропускала.

Провал з голосуванням у "Дії" на нацвідборі-2024

Нагадаємо також, що в 2024 році "Суспільне" організовувало український відбір аналогічним чином: спочатку публіка обрала одного кандидата на додачу до попередньо обраних, а вже в фіналі проводилося онлайн-голосування за обрання переможця.

Втім, день проведення конкурсу завершився грандіозним конфузом, оскільки пісню-переможця встановити не вдалося через збій та призупинення збору голосів за конкурсантів.

Зрештою переможницями відбору і, відповідно, представницями України на "Євробаченні-2024" стали Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". На самому "Євробаченні" вони посіли третє місце.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який обіймає посаду і зараз, тоді висловлював упевненість, що сиутація з відмовою роботи мобільного застосунку "Дія" через наплив користувачів у 2025 році вже не повториться.