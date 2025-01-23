Финал нацотбора на "Евровидение-2025": опубликованы все песни участников

Национальная общественная телекомпания Украины опубликовала десятку песен, которые будут бороться за победу в финале национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2025". Кроме того, в ходе пресс-конференции в четверг путем жеребьевки был определен следующий порядок выступления конкурсантов:

Напомним, что девятка участников была выбрана непосредственно по результатам прослушивания. Они были названы еще 20 декабря, однако песни не публиковались, пока не пройдет голосование аудитории за дополнительного финалиста.

По результатам голосования в приложении "Дія", которое проходило 13-17 января, победу одержала Fiїнка, получив поддержку 79,7 тысячи украинцев. Соответственно другие девять претендентов в финал не попали.

Когда будет отбор и само "Евровидение"

Сам финал нацотбора должен пройти 8 февраля. В жюри, как и в прошлом году, по результатам другого голосования в "Дії" была избрана победительница "Евровидения-2016" Джамала и лидер рок-группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

Третьей судьей будет фронтвумен группы Go_A, участвовавшей в "Евровидении-2021", Екатерина Павленко. В прошлом году вместо последней был избран Андрей Данилко, однако претендовать на статус судьи нынешнего отбора он отказался.

69-й конкурс "Евровидения" в этом году пройдет на арене St. Jakobshalle в швейцарском городе Базель. Полуфиналы должны состояться 13 и 15 мая, а финал – 17 мая.

"Евровидение" впервые без Молдовы

В конкурсе должны были участвовать 38 стран, 31 из которых должны были соревноваться в полуфиналах. Автоматическими финалистами, как и все последние годы, являются Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и страна-победительница прошлогоднего конкурса (Швейцария).

Однако 22 января Молдова неожиданно объявила об отказе от участия после проведения 18 января предварительного отбора в национальный финал. Организаторы назвали решение "непростым, но детально проанализированным".

Они заявили, что отменить участие в "Евровидении" было решено "после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем". В частности, было признано, что низкий общий уровень исполнителей и их произведений "вызвал негативное восприятие среди специалистов и общественности, подчеркивая необходимость существенной реформы процесса отбора".

"Мы консультировались с музыкальными специалистами, и большинство из них высказали серьезные предостережения по поводу участия Молдовы в этом году, что полностью совпадает с мнением жюри, которое Teleradio Moldova выбрало для этого издания. Мы уважаем мнение профессионалов и общественности и понимаем, что должны принимать ответственные решения", – отметил директор телеканала Moldova 1, являющегося частью TRM, Корнелиу Дурнеску.

Он отметил, что вещатель теперь пересмотрит критерии и методологию отбора, обеспечив "более конкурентоспособное культурное представительство на международной арене". Напомним, что Молдова впервые приняла участие в международном конкурсе в 2005 году и до нынешнего года ни разу его не пропускала.

Провал с голосованием в "Дії" на нацотборе-2024

Напомним также, что в 2024 году "Суспільне" организовывало украинский отбор аналогичным образом: сперва публика выбрала одного кандидата в дополнение к предварительно выбранным, а уже в финале проводилось онлайн-голосование за избрание победителя.

Однако день проведения конкурса завершился грандиозным конфузом, поскольку песню-победителя установить не удалось из-за сбоя и приостановки сбора голосов за конкурсантов.

В итоге победительницами отбора и, соответственно, представительницами Украины на "Евровидении-2024" стали Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". На самом "Евровидении" они заняли третье место.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, занимающий должность и сейчас, тогда выражал уверенность, что ситуация с отказом работы мобильного приложения "Дія" из-за наплыва пользователей в 2025 году уже не повторится.