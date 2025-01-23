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Финал нацотбора на "Евровидение-2025": опубликованы все песни участников
Национальная общественная телекомпания Украины опубликовала десятку песен, которые будут бороться за победу в финале национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2025". Кроме того, в ходе пресс-конференции в четверг путем жеребьевки был определен следующий порядок выступления конкурсантов:
- Влад Шериф — Wind Of Change
- Абіє — Дім
- Molodi — My Sea
- Future Culture — Waste My Time
- Маша Кондратенко – No Time To Cry
- Khayat — Honor
- Fіїнка — Культура
- Krylata — Stay True
- Ziferblat — Bird Of Pray
- ДК Енергетик — Сіль
Напомним, что девятка участников была выбрана непосредственно по результатам прослушивания. Они были названы еще 20 декабря, однако песни не публиковались, пока не пройдет голосование аудитории за дополнительного финалиста.
По результатам голосования в приложении "Дія", которое проходило 13-17 января, победу одержала Fiїнка, получив поддержку 79,7 тысячи украинцев. Соответственно другие девять претендентов в финал не попали.
Когда будет отбор и само "Евровидение"
Сам финал нацотбора должен пройти 8 февраля. В жюри, как и в прошлом году, по результатам другого голосования в "Дії" была избрана победительница "Евровидения-2016" Джамала и лидер рок-группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.
Третьей судьей будет фронтвумен группы Go_A, участвовавшей в "Евровидении-2021", Екатерина Павленко. В прошлом году вместо последней был избран Андрей Данилко, однако претендовать на статус судьи нынешнего отбора он отказался.
69-й конкурс "Евровидения" в этом году пройдет на арене St. Jakobshalle в швейцарском городе Базель. Полуфиналы должны состояться 13 и 15 мая, а финал – 17 мая.
"Евровидение" впервые без Молдовы
В конкурсе должны были участвовать 38 стран, 31 из которых должны были соревноваться в полуфиналах. Автоматическими финалистами, как и все последние годы, являются Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и страна-победительница прошлогоднего конкурса (Швейцария).
Однако 22 января Молдова неожиданно объявила об отказе от участия после проведения 18 января предварительного отбора в национальный финал. Организаторы назвали решение "непростым, но детально проанализированным".
Они заявили, что отменить участие в "Евровидении" было решено "после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем". В частности, было признано, что низкий общий уровень исполнителей и их произведений "вызвал негативное восприятие среди специалистов и общественности, подчеркивая необходимость существенной реформы процесса отбора".
"Мы консультировались с музыкальными специалистами, и большинство из них высказали серьезные предостережения по поводу участия Молдовы в этом году, что полностью совпадает с мнением жюри, которое Teleradio Moldova выбрало для этого издания. Мы уважаем мнение профессионалов и общественности и понимаем, что должны принимать ответственные решения", – отметил директор телеканала Moldova 1, являющегося частью TRM, Корнелиу Дурнеску.
Он отметил, что вещатель теперь пересмотрит критерии и методологию отбора, обеспечив "более конкурентоспособное культурное представительство на международной арене". Напомним, что Молдова впервые приняла участие в международном конкурсе в 2005 году и до нынешнего года ни разу его не пропускала.
Провал с голосованием в "Дії" на нацотборе-2024
Напомним также, что в 2024 году "Суспільне" организовывало украинский отбор аналогичным образом: сперва публика выбрала одного кандидата в дополнение к предварительно выбранным, а уже в финале проводилось онлайн-голосование за избрание победителя.
Однако день проведения конкурса завершился грандиозным конфузом, поскольку песню-победителя установить не удалось из-за сбоя и приостановки сбора голосов за конкурсантов.
В итоге победительницами отбора и, соответственно, представительницами Украины на "Евровидении-2024" стали Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". На самом "Евровидении" они заняли третье место.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, занимающий должность и сейчас, тогда выражал уверенность, что ситуация с отказом работы мобильного приложения "Дія" из-за наплыва пользователей в 2025 году уже не повторится.