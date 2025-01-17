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В голосовании за место в финале нацотбора "Евровидения-2025" определена победительница
По результатам голосования в приложении "Дія" за десятого участника финала национального отбора представителя Украины на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2025" победила исполнительница из Ивано-Франковской области Fiїнка с песней "Культура".
Как сообщает Национальная общественная телекомпания Украины, за нее проголосовали 79699 (30,40%) участников опроса. Оно продолжалось с 13 января и до 10:00 пятницы, 17 января. Отдать голос можно было только за одного из 10 кандидатов на вакантное место финалиста.
Как свидетельствуют данные в самом приложении "Дія", рейтинг песен по результатам опроса оказался следующим:
- Fiїнка — Культура (79699 голосов, 30,40%)
- Enleo — Supernova (41649 голосов, 15,89%)
- Yagody — БрамаЯ (31676 голосов, 12,08%)
- Муаяд — Amnesia (28157 голосов, 10,74%)
- Mon Fia — Dive Inside (24095 голосов, 9,19%)
- Слухай Сашу — Живи (19646 голосов, 7,49%)
- Grisana — Kohoney (13637 голосов, 5,20%)
- Brykulets — Кришталі (10528 голосов, 4,02%)
- Starykova Hrystyna — Rise (9652 голоса, 3,68%)
- Ranrawi — Anymore (3431 голос, 1,31%)
В списке претендентов на место в финале должен быть также исполнитель Teslenko, однаки 27 декабря "Суспільне" заявило, что менеджмент артиста обратился с просьбой снять его кандидатуру и приостановить дальнейшее участие в нацотборе-2025, на что НСТУ согласилась.
Финал нацотбора должен пройти 8 февраля. 20 декабря была названа девятка его участников, которые были выбраны непосредственно по результатам прослушивания, но песни которых будут опубликованы лишь 23 января. Это:
- Future Culture — Waste My Time
- Khayat — Honor
- Krylata — Stay True
- Molodi — My Sea
- Ziferblat — Bird Of Pray
- Абіє — Дім
- ДК Енергетик — Сіль
- Маша Кондратенко — No Time To Cry
- Влад Шериф — Wind Of Change
Напомним, что по результатам другого голосования в "Дії" в жюри отбора этого года была избрана победительница "Евровидения-2016" Джамала, лидер рок-группы "Без обмежень" Сергей Танчинец и фронтвумен группы Go_A, участвовавшей в "Евровидении-2021", Екатерина Павленко.
Когда будет "Евровидение-2025"
69-й конкурс "Евровидение" в этом году пройдет на арене St. Jakobshalle в швейцарском городе Базель. Полуфиналы должны состояться 13 и 15 мая, а финал – 17 мая.
В конкурсе примут участие 38 стран, 32 из которых будут соревноваться в полуфиналах. Автоматическими финалистами, как и все последние годы, являются Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и страна-победительница прошлогоднего конкурса (Швейцария).
В 2024 году "Суспільне" организовывало отбор аналогичным образом: сперва публика выбрала одного кандидата в дополнение к предварительно отобранным, а уже в финале проводилось онлайн-голосование по выбору победителя.
Впрочем, день проведения конкурса завершился грандиозным конфузом, поскольку песню-победителя установить не удалось из-за сбоя и приостановки сбора голосов за конкурсантов. В итоге, победительницами отбора и, соответственно, представительницами Украины на "Евровидении-2024" стали Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".