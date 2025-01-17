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В голосуванні за місце у фіналі нацвідбору "Євробачення-2025" визначено переможницю

Fіїнка, нацвідбір, євробачення, десятий фіналіст, голосування, результати

За результатами голосування у застосунку "Дія" за десятого учасника фіналу національного відбору представника України на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2025" перемогла виконавиця з Івано-Франківської області Fіїнка з піснею "Культура".

Як повідомляє Національна суспільна телекомпанія України, за неї проголосували 79 699 (30,40%) учасників опитування. Воно тривало з 13 січня і до 10:00 п'ятниці, 17 січня. Віддати голос можна було тільки за одного з 10 кандидатів на вакантне місце фіналіста.

Як свідчать дані у самому застосунку "Дія", рейтинг пісень за результатами опитування виявився таким:

  1. Fiїнка — Культура (79699 голосів, 30,40%)
  2. Enleo — Supernova (41649 голосів, 15,89%)
  3. Yagody — БрамаЯ (31676 голосів, 12,08%)
  4. Муаяд — Amnesia (28157 голосів, 10,74%)
  5. Mon Fia — Dive Inside (24095 голосів, 9,19%)
  6. Слухай Сашу — Живи (19646 голосів, 7,49%)
  7. Grisana — Kohoney (13637 голосів, 5,20%)
  8. Brykulets — Кришталі (10528 голосів, 4,02%)
  9. Starykova Hrystyna — Rise (9652 голоси, 3,68%)
  10. Ranrawi — Anymore (3431 голос, 1,31%)

У списку претендентів на місце у фіналі мав бути також виконавець Teslenko, але 27 грудня "Суспільне" заявило, що менеджмент артиста звернувся з проханням зняти його кандидатуру та призупинити його подальшу участь у нацвідборі-2025, на що НСТУ погодилася.

Фінал нацвідбору має відбутися 8 лютого. 20 грудня було названо дев'ятку його учасників, які були обрані безпосередньо за результатами прослуховування, але пісні яких будуть опубліковані лише 23 січня. Це:

  1. Future Culture — Waste My Time
  2. Khayat — Honor
  3. Krylata — Stay True
  4. Molodi — My Sea
  5. Ziferblat — Bird Of Pray
  6. Абіє — Дім
  7. ДК Енергетик — Сіль
  8. Маша Кондратенко — No Time To Cry
  9. Влад Шериф — Wind Of Change

Нагадаємо, що за результатами іншого голосування у "Дії" до журі цьогорічного відбору було обрано переможницю "Євробачення-2016" Джамалу, лідера рок-гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A, що брав участь у "Євробаченні-2021", Катерину Павленко.

Коли буде "Євробачення-2025"

69-й конкурс "Євробачення" цього року проходитиме на арені St. Jakobshalle у швейцарському місті Базель. Півфінали мають відбутися 13 та 15 травня, а фінал - 17 травня.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, 32 з яких змагатимуться у півфіналах. Автоматичними фіналістами, як і всі останні роки, є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та країна-переможниця минулорічного конкурсу (Швейцарія).

В 2024 році "Суспільне" організовувало відбір аналогічним чином: спочатку публіка обрала одного кандидата на додачу до попередньо обраних, а вже в фіналі проводилося онлайн-голосування за обрання переможця.

Втім, день проведення конкурсу завершився грандіозним конфузом, оскільки пісню-переможця встановити не вдалося через збій та призупинення збору голосів за конкурсантів. Зрештою переможницями відбору і, відповідно, представницями України на "Євробаченні-2024" стали Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

Автор:
Тимофій Бесп'ятов