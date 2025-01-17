В голосуванні за місце у фіналі нацвідбору "Євробачення-2025" визначено переможницю

За результатами голосування у застосунку "Дія" за десятого учасника фіналу національного відбору представника України на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2025" перемогла виконавиця з Івано-Франківської області Fіїнка з піснею "Культура".

Як повідомляє Національна суспільна телекомпанія України, за неї проголосували 79 699 (30,40%) учасників опитування. Воно тривало з 13 січня і до 10:00 п'ятниці, 17 січня. Віддати голос можна було тільки за одного з 10 кандидатів на вакантне місце фіналіста.

Як свідчать дані у самому застосунку "Дія", рейтинг пісень за результатами опитування виявився таким:

У списку претендентів на місце у фіналі мав бути також виконавець Teslenko, але 27 грудня "Суспільне" заявило, що менеджмент артиста звернувся з проханням зняти його кандидатуру та призупинити його подальшу участь у нацвідборі-2025, на що НСТУ погодилася.

Фінал нацвідбору має відбутися 8 лютого. 20 грудня було названо дев'ятку його учасників, які були обрані безпосередньо за результатами прослуховування, але пісні яких будуть опубліковані лише 23 січня. Це:

Future Culture — Waste My Time Khayat — Honor Krylata — Stay True Molodi — My Sea Ziferblat — Bird Of Pray Абіє — Дім ДК Енергетик — Сіль Маша Кондратенко — No Time To Cry Влад Шериф — Wind Of Change

Нагадаємо, що за результатами іншого голосування у "Дії" до журі цьогорічного відбору було обрано переможницю "Євробачення-2016" Джамалу, лідера рок-гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A, що брав участь у "Євробаченні-2021", Катерину Павленко.

Коли буде "Євробачення-2025"

69-й конкурс "Євробачення" цього року проходитиме на арені St. Jakobshalle у швейцарському місті Базель. Півфінали мають відбутися 13 та 15 травня, а фінал - 17 травня.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, 32 з яких змагатимуться у півфіналах. Автоматичними фіналістами, як і всі останні роки, є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та країна-переможниця минулорічного конкурсу (Швейцарія).

В 2024 році "Суспільне" організовувало відбір аналогічним чином: спочатку публіка обрала одного кандидата на додачу до попередньо обраних, а вже в фіналі проводилося онлайн-голосування за обрання переможця.

Втім, день проведення конкурсу завершився грандіозним конфузом, оскільки пісню-переможця встановити не вдалося через збій та призупинення збору голосів за конкурсантів. Зрештою переможницями відбору і, відповідно, представницями України на "Євробаченні-2024" стали Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".