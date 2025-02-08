Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat (ВИДЕО)

Группа Ziferblat с песней Bird Of Pray победила в национальном отборе песни-представительницы Украины на международном конкурсе "Евровидение-2025", который пройдет в мае в Швейцарии.

Как и в предыдущие годы, победитель отбора был определен по результатам голосования жюри (половина баллов) и зрителей (другая половина баллов). Голосование аудитории проводилось как в форме SMS-сообщений, так и в приложении "Дія". Последним способом проголосовало, как свидетельствуют данные в самой "Дії", почти 362,4 тысячи граждан.

Примечательно, что нацотбор с выступлениями конкурсантов транслировался в записи, а не в прямом эфире. Выступления при этом сопровождались переводом на жестовой язык. В дальнейшем объявление результатов конкурса происходило уже вживую.

Ведущими шоу были Тимур Мирошниченко, Мария Ефросинина и стендап-комик Василий Байдак. В жюри же, как и в прошлом году, были победительница "Евровидения-2016" Джамала и лидер рок-группы "Без ограничений" Сергей Танчинец.

Третьей судьей была фронтвумен группы Go_A, участвовавшей в "Евровидении-2021", Екатерина Павленко. В прошлом году, напомним, вместо последней был Андрей Данилко, однако претендовать на статус судьи отбора в нынешнем году он отказался.

Напомним, что девятка участников была выбрана непосредственно по результатам прослушивания. Они были названы еще 20 декабря, однако их песни были опубликованы лишь 23 января — после проведения голосования аудитории за дополнительного финалиста, которым стала Fіїнка.

69-й конкурс "Евровидение" в этом году пройдет на арене St. Jakobshalle в швейцарском городе Базель. Полуфиналы должны пройти 13 и 15 мая. Украина будет выступать в первом. Финал же пройдет 17 мая.

В конкурсе изначально планировали принять участие 38 стран, 32 из которых должны были соревноваться в полуфиналах. Автоматическими финалистами, как и все последние годы, являются Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, а также страна-победительница прошлогоднего конкурса (ныне это Швейцария).

Однако 22 января Молдова неожиданно объявила об отказе от своего участия после проведения 18 января предварительного отбора в национальный финал, что стало первым подобным решением в истории. Причиной фактически был назван низкий уровень песен и исполнителей, которые вызвались претендовать на представление страны. Таким образом, в этом году на конкурсе будет лишь 37 стран.