Украина прошла в финал "Евровидения-2025" (ВИДЕО)

Украинская группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" прошла в финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025", который проводится в швейцарском Базеле. Всего в полуфинале вечером 13 мая принимали участие представители 15 стран, в частности, Ziferblat выступали под №5. Также представили свои выступления Испания, Италия и Швейцария, которые в финал попадают автоматически.

Кроме Украины, в десятку финалистов вошли представители Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии и Португалии. Соответственно, не будет в финале Словении, Бельгии, Азербайджана, Хорватии и Кипра.

Отметим, что самым неожиданным оказался выход в финал Португалии, представленный группой Napa. Ей букмекеры давали наименьшие шансы (после самого выступления они упали в среднем до лишь 14%). Такая же ситуация, напомним, произошла в прошлом году с Латвией. В то же время бельгийский исполнитель Red Sebastian, которому букмекеры давали в среднем 88% на проход в финал, наоборот, "пролетел".

Финалисты были выбраны по результатам голосования национальных жюри, полученных еще до проведения полуфинала, и голосования аудитории непосредственно после выступлений во вторник. В частности, учитывались голоса от Испании, Италии и Швейцарии, которые будут полноценно принимать участие только в финале. Впрочем, до завершения фестиваля полученные результаты подробно не раскрываются для сохранения интриги.

Выступления артистов, также прошедших в финал

Номера, в финал не попавшие

Напомним, второй полуфинал состоится в четверг, 15 мая. Конкуренция в нем будет выше, поскольку участвовать будут представители уже 16 стран — Австрии, Армении, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Сербии, Финляндии, Чехии, Черногории, а также Австралии, участвующей на уровне с европейскими странами. В свою очередь, Великобритания, Германия и Франция представят свои номера, будучи уже автоматически в финале.

Финал "Евровидения" должен пройти в субботу, 17 мая. Помимо 20 стран, прошедших из полуфиналов, в нем традиционно примут участие музыканты из стран "Большой пятерки" (Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции), а также страны, победившей в прошлом году и, соответственно, принимающей конкурс сейчас (Швейцарии).

Сколько стоило участие в "Евровидении" для Ziferblat

Отметим, что участники группы Ziferblat расходы на свое участие в европейском песенном конкурсе оценивают в сумму до 130 тысяч долларов. В частности, по словам гитариста Валентина Лещинского, они решили самостоятельно найти режиссера для постановки своего номера, несмотря на то, что в таком случае Национальная общественная телерадиокомпания Украины расходы на это не компенсирует.

"Над номером может работать режиссер, которому вы самостоятельно не платили. Вернее, "Суспільне" как организация может оплатить часть номера, если проводится тендер по выбору режиссера. Но артист может отказаться от такого тендера, если он не хочет отдавать право выборы режиссера кому-то. Соответственно, в нашем случае мы сами искали режиссера - и этот вопрос на нас", - объяснил музыкант.

Он добавил, что "Суспільне" вовлечено в процесс финансовой и другой организационной помощи, но настолько, "насколько это возможно". К расходам при этом следует добавлять и поездки на так называемые pre-party, то есть мероприятия, предшествующие самому "Евровидению".

"Эти вечеринки — это тоже за наш счет все. То есть, когда люди пишут: "Ну, пусть ребята повеселятся за счет государства" — это абсурд... Артисты у нас большинство времени ездили за свой счет. Потому это коммерческая история, которая частично покрывается за государственный счет, частично за спонсорский, но больше — артисты [вкладываются] сами. В общей сложности расходы на все про все будут достигать 100 тысяч, 120-130 тысяч долларов. Это очень лайтово, то есть мы очень ужимаемся", - отметил Лещинский.

Представитель Украины указывает, что бюджеты других стран на "Евровидении", причем именно государственные, достигают "и полумиллиона, и больше". В свою очередь, его брат и вокалист группы Даниил Лещинский указал, что существуют еще параллельные расходы, не относящиеся к "Евровидению" направления, — например запись англоязычного альбома "под Евровидение" как инфоповод, которую группа осуществляет за свой счет.

Сколько "Евровидение" стоило Базелю

О том, что городом-хозяином "Евровидения-2025" станет именно Базель, было объявлено еще в августе 2024 года. 11 сентября совет кантона Базель-город одобрил бюджет расходов, связанных с его проведением, объемом 34,96 миллиона швейцарских франков (около 37,4 миллиона евро, или 1,75 миллиарда гривен).

В частности, эта сумма включала расходы на инфраструктуру и возмещение недополученных доходов в районе концертного зала St. Jakobshalle (всего 14,59 миллиона франков), на безопасность и кибербезопасность (7,88 миллиона франков), на размещение (5,07 миллиона франков), транспорт, в том числе общественный (в общей сложности 2 миллиона франков), сопутствующие мероприятия (915 тысяч франков), на организационные нужды и коммуникацию (800 тысяч франков).

На организацию трансляции концерта на соседнем с St. Jakobshalle футбольном стадионе в день финала 17 мая было запланировано потратить около 2,5 миллиона франков, однако они должны быть компенсированы за счет доходов от билетов, питания и размещения гостей.

Расходы на организацию бесплатной развлекательной программы для фанатов "Евровидения" в центре города были оценены в 500 тысяч франков, а стоимость организации "городка Евровидения" в выставочном центре Базеля должна была быть покрыта из регионального фонда лотерейной компании Swisslos, из которого, в частности, финансируются культурные мероприятия, на сумму до 2,14 миллиона франков.

Отметим, что немногочисленные местные христианские ультраконсерваторы, недовольные перспективой проведения в городе конкурса со слишком либеральными, по их мнению, традициями, осенью добились инициирования местного референдума по этому вопросу.

Голосование было назначено на 24 ноября, и по его результатам 66,6% избирателей кантона при явке в 57,2% все же проголосовали за одобрение выделения указанных средств из местного бюджета, чем угроза организации "Евровидения" была все же снята.

Право же на проведение конкурса 2025 года, напомним, Швейцария получила благодаря победе Nemo с песней "The Code" на прошлогоднем конкурсе в шведском Мальме. Украина, которую представляли Jerry Heil и Alyona Alyona, заняла тогда третье место.