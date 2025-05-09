Зеленский внес в Совет законопроект об использовании имущества россиян в интересах Украины

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №13268, позволяющий реализовывать арестованное имущество Российской Федерации и его резидентов без их согласия.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ призван усилить экономическое давление на агрессора и направить ресурсы оккупанта на нужды государства, испытывающего вооруженную агрессию.

Согласно пояснительной записке, инициатива касается недвижимого и движимого имущества, а также корпоративных прав, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.

Законопроект №13268 предлагает отменить норму, согласно которой управление такими активами возможно только с согласия собственника.

Как пояснила глава АРМА Елена Дума, речь идет о стратегической инициативе, которая превращает российское имущество в Украине в экономическое оружие против агрессора.

Предусмотрено, что:

движимое имущество россиян и подконтрольных РФ компаний может быть передано в реализацию без согласия собственника по решению следственного судьи или суда;

недвижимость также подлежит реализации до вынесения приговора;

по корпоративным правам управляющий сможет действовать самостоятельно без согласования с конечными бенефициарами, если они имеют долю от 10%.

Кроме того, при отмене ареста средств граждан РФ предусматривается мораторий на их возврат, имеющий стратегическое значение в контексте дальнейших исков против России.

"Эта норма имеет стратегическое значение для обеспечения защиты национальных интересов Украины по грядущим искам в связи с российской агрессией", — сообщила Дума и отметила, что АРМА уже обратилась в парламент с призывом принять этот законопроект в кратчайшие сроки.

Добавим, по материалам СБУ были арестованы активы Валерия Капашина – начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.