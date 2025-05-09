США и ЕС готовят 30-дневное прекращение огня в Украине: в случае отказа РФ введут новые санкции — Reuters

Соединенные Штаты и страны Евросоюза завершают подготовку к 30-дневному прекращению огня в Украине, а в случае отказа со стороны России угрожают согласованным пакетом новых санкций.

Об этом пишет Reuters.

Президент Дональд Трамп уже призвал стороны к безусловному перемирию, поддержанному Украиной, тогда как Москва ограничилась трехдневным односторонним режимом тишины.

Президент США Дональд Трамп 8 мая публично призвал к безусловному 30-дневному прекращению боевых действий, подчеркнув, что отказ Кремля будет означать усиление давления. Украина уже подтвердила готовность к предложенному перемирию. Россия объявила лишь трехдневную "тишину" с 8 по 10 мая по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.

Источник во французском МИДе отметил, что проект договоренностей еще не окончательно завершен, однако стороны близки к компромиссу. Обсуждается, в частности, вариант частичного или поэтапного оглашения перемирия.

Также продолжаются дискуссии, объявлять ли его односторонне, предоставить ли Москве короткий срок на ответ. В любом случае, отказ России автоматически активирует санкционный механизм.

В то же время координируется позиция нового пакета санкций — Вашингтон и европейские столицы проводят активные технические и политические консультации. Среди прочего отмечено, что в ходе переговоров с США у европейских дипломатов растет разочарование отсутствием конструктивного ответа со стороны России на ранее предложенные варианты деэскалации.

В рамках подготовки к окончательному решению министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибудет в Киев в субботу вместе с президентом Эммануэлем Макроном. Там состоится общая гибридная встреча союзников Украины для окончательного обсуждения мирной инициативы.

Напомним, накануне Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили конкретные шаги для достижения мира.

Американский лидер надеется, что решение о таком перемирии будет принято и будет соблюдаться. По его словам, переговоры с Россией и Украиной продолжаются.

Трамп подчеркнул, что если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции. Он также подчеркнул, что останется верным обеспечению мира.