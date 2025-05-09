США і ЄС готують 30-денне припинення вогню в Україні: у разі відмови РФ запровадять нові санкції - Reuters

Сполучені Штати та країни Євросоюзу завершують підготовку до 30-денного припинення вогню в Україні, а у разі відмови з боку Росії погрожують узгодженим пакетом нових санкцій.

Про це пише Reuters.

Президент Дональд Трамп вже закликав сторони до безумовного перемир’я, яке підтримала Україна, тоді як Москва обмежилася триденним одностороннім режимом тиші.

Президент США Дональд Трамп 8 травня публічно закликав до безумовного 30-денного припинення бойових дій, підкресливши, що відмова Кремля означатиме посилення тиску. Україна вже підтвердила готовність до запропонованого перемир’я. Натомість Росія оголосила лише триденну "тишу" з 8 по 10 травня з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.

Джерело у французькому МЗС зазначило, що проєкт домовленостей ще не остаточно завершений, однак сторони близькі до компромісу. Обговорюється, зокрема, варіант часткового або поетапного оголошення перемир’я.

Також тривають дискусії, чи оголошувати його односторонньо, чи надати Москві короткий термін на відповідь. У будь-якому разі відмова Росії автоматично активує санкційний механізм.

Водночас координується позиція щодо нового пакета санкцій — Вашингтон і європейські столиці проводять активні технічні та політичні консультації. Серед іншого, зазначено, що під час переговорів із США в європейських дипломатів зростає розчарування відсутністю конструктивної відповіді з боку Росії на раніше запропоновані варіанти деескалації.

У межах підготовки до остаточного рішення міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибуде в Київ у суботу разом із президентом Еммануелем Макроном. Там відбудеться спільна гібридна зустріч союзників України для остаточного обговорення мирної ініціативи.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Вони обговорили конкретні кроки для досягнення миру.

Американський лідер сподівається, що рішення про таке перемирʼя ухвалять і будуть дотримуватися. За його словами, перемовини з Росією та з Україною тривають.

Трамп підкреслив, що якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. Він також наголосив, що залишиться відданим забезпеченню миру.