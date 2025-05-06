Трамп прокоментував пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я з нагоди 9 травня

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував ініціативу російського диктатора Володимира Путіна про триденне припинення вогню в Україні. На його думку, хоча термін здається невеликим, це може мати велике значення.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Президент США підкреслив важливість прогресу, звернувши увагу на значні людські втрати з обох сторін.

"Ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми починали", - наголосив Трамп.

Він нагадав, що "ніхто три роки не розмовляв із Путіним", зазначивши, що наразі слушний час для укладення угоди щодо мирного врегулювання війни, адже обидві сторони цього прагнуть.

"Зараз, з огляду на ціну на нафту, яка впала, ми в дуже вигідній позиції для врегулювання. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися. Якби я не був президентом, ніхто б не домовлявся", - переконаний очільник Білого дому.

28 квітня російський диктатор Путін оголосив про так зване "перемир’я" на честь святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні, яке має тривати три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Натомість президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що вогонь має бути припинено щонайменше на 30 днів, назвавши нове "перемир’я" маніпуляцією.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.